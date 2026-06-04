بعد رحيله.. منع توروب من الظهور الإعلامي لمدة عام.. ورد فعل صادم من المدرب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس جديدة داخل اتفاق تسوية العلاقة بين النادي الأهلي والمدرب ييس توروب، موضحًا أن إحدى النقاط التي أثارت خلافًا خلال المفاوضات كانت تتعلق ببند الظهور الإعلامي داخل مصر.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي، إن إدارة النادي الأهلي كانت ترغب في وضع بند يمنع المدرب من الظهور في وسائل الإعلام المصرية لمدة عام كامل بعد رحيله، إلا أن ييس توروب رفض هذا الشرط بشكل قاطع، مؤكدًا أن من حقه الطبيعي الظهور والتحدث إعلاميًا دون أي قيود.

وأضاف أن هذا البند كان أحد أبرز نقاط النقاش بين الطرفين خلال جلسات إنهاء التعاقد، قبل أن يتم التوصل في النهاية إلى تسوية ودية بين الأهلي والمدرب، مع حذف هذا الشرط من الاتفاق النهائي، بما يضمن إنهاء الملف بشكل رسمي وهادئ بين الطرفين.

وأشار شوبير إلى أن إدارة الأهلي تعاملت مع الملف بشكل احترافي، وفضّلت إنهاء الأزمة دون الدخول في نزاعات قانونية، خاصة مع رغبة الطرفين في غلق الملف سريعًا والتركيز على المرحلة المقبلة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه النوعية من الشروط أصبحت شائعة في بعض العقود، لكنها تظل محل تفاوض، ولا يتم اعتمادها إلا بالتراضي بين جميع الأطراف.