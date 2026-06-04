بعد جلسة الفجر.. توروب يطوي صفحة الأهلي ويغادر القاهرة خلال ساعات

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن أزمة النادي الأهلي مع المدرب ييس توروب انتهت بشكل نهائي، بعد توقيع جميع المخالصات الرسمية بين الطرفين داخل مقر النادي بالجزيرة.

وأوضح أحمد شوبير خلال برنامجه عبر إذاعة أون سبورت،أن الاتفاق النهائي تم في تمام الساعة الثانية صباحًا، بعد جلسات مطولة شهدت حضور عدد من مسؤولي النادي، مؤكدًا أن الملف تم إغلاقه بالكامل دون أي نزاعات قانونية.

وأضاف أن المفاوضات شهدت تحركات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، بعد وصول وكيل المدرب إلى القاهرة، حيث تم التواصل مع جميع الأطراف المعنية، قبل أن يتم استكمال الإجراءات الرسمية والتوصل إلى الصيغة النهائية للمخالصة.

وأشار شوبير إلى أن جلسة الحسم شهدت حضور عدد من مسؤولي النادي الأهلي، من بينهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، إلى جانب مسؤولين إداريين، حيث لعبوا دورًا مهمًا في إنهاء الملف والوصول إلى اتفاق ودي بين الطرفين.

وتابع أن الاتفاق تضمن تسوية كافة البنود المالية، بما في ذلك مستحقات الأشهر المتبقية، على أن يتم صرفها وفق جدول زمني متفق عليه، مع إنهاء كافة الالتزامات التعاقدية بشكل رسمي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة انتهت بشكل ودي ورسمي، وأن المدرب ييس توروب من المتوقع مغادرته القاهرة خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات النهائية.