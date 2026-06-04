أول تعليق من وكيل توروب عقب فسخ تعاقد المدرب مع الأهلي

علق فراس علي وكيل أعمال الدنماركي ييس توروب علي فسخ تعاقد الاهلي مع ييس توروب المدير الفني للفريق.

وكتب فراس وكيل ييس توروب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "فخور جدًا بتعاوني كوكيل للمدرب ييس توروب مع صرح عظيم بحجم النادي الأهلي.. تجربة استثنائية مليئة بالعمل الشغوف".

كما كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي السابق تفاصيل رحيل توروب المدير الفني للفريق.

وأكد في تصريحات إذاعية، أن الأهلي أنهى اتفاقه على فسخ التعاقد مع توروب مقابل سداد 5 شهور بما يوازي 01.6 مليون دولار.

وتابع قائلا: ''قصة الأهلي مع توروب انتهت تمامًا، جلسة الاتفاق كانت بحضور ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وجمال جبر، الاتفاق خلال الجلسة كان حصول المدرب على الشرط الجزائي في العقد والمقدر بـ 3 شهور بالإضافة إلى راتب شهر يونيو، وشهر أخر إضافي، كما تم الاتفاق على حصول الوكالة على 10% من قيمة الأربع شهور، ياسين منصور رفض طلب المدرب إنه ياخد مستحقاته دفعة واحدة واتفقوا على تقسيمها على دفعتين''.