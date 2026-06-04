محمد هاني يتحدث عن علاقته بـ حسام وابراهيم حسن

أكد محمد هاني نجم المنتخب أنه كان على تواصل دائم مع التوأم حسام وإبراهيم حسن من قبل توليهما المنتخب.

وعن مواجهة فينييوس جونيور ودوكو فأكد “إحنا بنذاكر الفرق دي وبنتفرج عليهم وبنشوف نقاط الضعف والقوة، وطبعًا الناس دي أعلى ليفل في العالم ومفيش لعيبة أحسن من كده، كلنا هنعمل اللي علينا وهنشتغل ونجتهد وفي الآخر التوفيق بتاع ربنا والحمد لله أنا عملت ماتشات كتير كويسة على لعيبة أسامي كبيرة وإن شاء الله ربنا يبقى معانا ونقدم نتيجة إيجابية”..

وتابع: "فكرة إن حسام وإبراهيم يبقى عندهم ثقة في محمد هاني ويبقوا شايفين ان انا زي ما هما قالوا احسن باك رايت في مصر وان كابتن حسام يقول اني فيا حاجة من ريحة كابتن ابراهيم فدي حاجة مخلياني عندي ثقة في نفسي ان اتنين من اساطير الكورة في مصر واثقين فيا ويحملني مسؤولية اكبر اني لازم ابقى عند حسن ظنهم وحسن ظن الناس واحاول اشتغل اكتر واتعب اكتر عشان اثبت ان كلامهم ونظرتهم فيا صح".