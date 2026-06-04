احذر يا عميد.. البرازيل تستعيد سداسي سوبر قبل ودية منتخب مصر

يستعيد منتخب البرازيل خدمات 6 من لاعبيه الأساسيين قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني استعدادا لمونديال 2026.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب البرازيل يوم الأحد المقبل في الساعة الواحدة صباحا بعد غيابهم عن لقاء بنما الذي انتهى بفوز "السيليساو" بنتيجة 6-2.

وغاب اللاعبون الستة عن المباراة الأخيرة بسبب ارتباطهم بالمشاركة مع أنديتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين أرسنال وباريس سان جيرمان قبل انضمامهم إلى معسكر المنتخب البرازيلي.

ويضم السداسي ثلاثة لاعبين من أرسنال هم جابرييل ماجالهايس وجابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس، إلى جانب ثلاثي باريس سان جيرمان ماركينيوس ولوكاس بيرالدو وجابرييل موسكاردو.ومن المنتظر أن ينضم اللاعبون إلى معسكر البرازيل خلال الساعات المقبلة ليصبحوا جاهزين للمشاركة أمام منتخب مصر في مباراة تمثل اختبارًا قويًا للمنتخبين قبل الاستحقاقات الرسمية لكأس العالم يونيو 2026.