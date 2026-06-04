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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يهزم البرازيل 5-3 في كرة القدم الإلكترونية

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

فاز منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية على البرازيل "المصنف الأول عالمياً" في منافسات "فئة الـ Mobile".

وأقيمت المواجهة، مساء أمس، الأربعاء، تزامناً مع المباراة الودية بين منتخبي مصر والبرازيل في الولايات المتحدة استعدادًا لكأس العالم.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

• فوز مصر 1-0 
• ⁠فوز البرازيل 1-0
• ⁠التعادل 0-0 "فوز مصر 5-3 بركلات الترجيح"

وضم منتخب مصر في هذه المباريات:

• عمر الشحات "فانتوم"
• ⁠مصطفى مهنا.

مباراة مصر والبرازيل

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل، ضمن استعدادات الفراعنة النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

تُقام المباراة في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 7 يونيو بتوقيت القاهرة، على الأراضي الأمريكية بولاية أوهايو، خلال المعسكر المغلق الذي يقيمه المنتخب استعدادًا للحدث العالمي المرتقب.

تمثل مباراة البرازيل محطة مهمة للجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم.

كما تمنح المواجهة فرصة قوية للاحتكاك بأحد أبرز المنتخبات العالمية واختبار الخطط والتكتيكات التي سيعتمد عليها المنتخب خلال البطولة.

منتخب مصر البرازيل مصر والبرازيل بطولة كأس العالم كأس العالم 2026

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