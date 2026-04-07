رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

ليست العلاقة بين المغرب ومصر مجرد تلاقٍ في المواقف أو تقاطعٍ في المصالح، بل هي نسيجٌ ممتدٌّ في عمق الزمن، كأنهما صفحتان من كتابٍ واحد كُتب بالحضارة قبل أن تُخطّه السياسة. هنا، لا مكان لفقه الضجيج، ولا اعتبار لصوتٍ عابرٍ يعلو ثم يخبو؛ لأن ما تشكّل عبر القرون لا تهزّه زوابع اللحظة، وما ترسّخ في الوجدان لا تزعزعه فوضى العناوين.

في لحظةٍ إقليمية تتكاثر فيها الحسابات وتتشابك فيها الرهانات، جاء الموقف المصري الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييده الصريح لمسار الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2797، ليؤكد أن بين الرباط والقاهرة ما هو أبعد من التنسيق، وأعمق من المجاملة. فقد عبّر هذا الموقف، الذي تجلّى في اجتماعات اللجنة المشتركة برئاسة عزيز أخنوش ومصطفى مدبولي، عن إدراكٍ مشترك بأن الدولة لا تُبنى بردود الفعل، بل بحراسة الثوابت، وأن القضايا الكبرى لا تُدار بمنطق الانفعال، بل بميزان الاستقرار.

وإذا كان من سرٍّ في متانة هذه العلاقة، فإنه يكمن في طبيعة الدولتين نفسيهما. فالمغرب ليس كيانًا صاغته خرائط ما بعد الاستعمار، بل هو مملكة نسجت شرعيتها عبر قرون من الاستمرارية، حيث تتعانق الدولة والتاريخ في معادلةٍ نادرة. ومصر، من جهتها، ليست مجرد دولةٍ في الجغرافيا، بل هي ذاكرة حضارات، تتكلم بلسان الزمن، وتستمدّ حضورها من تراكمٍ إنساني يجعلها مركز ثقلٍ لا يتزحزح بسهولة.

غير أن العمق الحقيقي لا يُقرأ فقط في السياسة، بل يُستشعر في الروح. فكم من مغربيٍّ حلّ بمصر، فصار جزءًا من وجدانها، وكم من نفَسٍ روحيٍّ عبر من الغرب الإسلامي إلى ضفاف النيل، فاستقر فيها واستوطن القلوب. هناك يقف أبو الحسن الشاذلي، لا كاسمٍ في كتب التراجم، بل كجسرٍ حيٍّ بين المغرب ومصر، وتلميذه أبو العباس المرسي شاهدٌ على هذا الامتداد. وعلى مقربةٍ من هذا الأفق، يلوح أحمد البدوي وإبراهيم الدسوقي، في مشهدٍ روحيٍّ تتداخل فيه المشارب وتتوحد فيه المقاصد. إنه تاريخٌ لا يُكتب بالحبر، بل يُحفظ في الصدور، ويُترجم في السلوك، ويصوغ وجدانًا مشتركًا لا تفسده الاختلافات.

ومن هنا، فإن ما يُثار أحيانًا من صخبٍ إعلامي أو فوضى رقمية لا يعدو أن يكون ارتطامًا سطحيًا ببحرٍ عميق. فالعلاقات التي تُبنى على الجذور لا تهتمّ بالذباب، ولا تلتفت إلى الصياح، لأنها تدرك أن قوتها في ثباتها، لا في ردود أفعالها. إن الرباط والقاهرة لا تتحاوران عبر العناوين، بل عبر التاريخ، ولا تتفاهمان عبر الشعارات، بل عبر المصالح المتبادلة التي ترى في استقرار كل طرف امتدادًا لأمن الطرف الآخر.

وفي هذا السياق، يصبح دعم مصر للوحدة الترابية للمغرب ليس مجرد موقفٍ سياسي، بل شهادةً على فهمٍ عميق لمعنى الدولة، وانحيازًا لقاعدة الاستقرار في مواجهة مشاريع التفكيك. كما أن استقرار مصر، في المقابل، ليس شأنًا داخليًا فحسب، بل ركيزة من ركائز التوازن العربي، تمامًا كما تمثل وحدة المغرب ضمانةً لأمنه الإقليمي ومحيطه الاستراتيجي. إنها معادلةٌ واضحة: وحدة في الغرب، واستقرار في الشرق، وحكمةٌ تصل بينهما.

إن العلاقة المغربية–المصرية، في جوهرها، ليست تحالفًا يُعلن في البيانات، بل عهدٌ يتجدد في الصمت، ويُبنى في العمق، ويُختبر في الأزمات. ولهذا، كلما ارتفع الضجيج من حولها، ازدادت صلابة، لأنها لا تستمد قوتها من اللحظة، بل من التاريخ، ولا من الخطاب، بل من البصيرة.

فهل يمكن لصخبٍ عابر أن يُربك علاقةً كُتبت فصولها عبر قرون؟ أم أن ما ترسّخ في الجذور لا يزيده الصخب إلا رسوخًا؟ ثم أليس في هذا النموذج ما يدعو إلى إعادة تعريف معنى التحالف، بعيدًا عن ضيق اللحظة واتساع التاريخ؟

