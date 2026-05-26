قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
الإسعاف والطوارئ: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بغزة
تسلل مسيرة أطلقها حزب الله.. صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات إسرائيلية
إحتفال وهمي.. واقعة طريفة في تتويج ريفيرز يونايتد النيجيري بلقب الدوري|صور
خطبة عرفة.. الحذيفي يدعو إلى التقوى ووحدة المسلمين والتمسك بالتوحيد في أعظم المشاهد.. لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية بالحج
مجموعة مصر.. فيفا يتمسك بإقامة مباريات إيران في أمريكا رغم أزمة التأشيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار الأسماك في الأسواق اليوم تزامناً مع بداية عيد الأضحى

أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، حالة من التباين بالتزامن مع زيادة الإقبال على الشراء استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك، حيث تراجعت أسعار عدد من الأصناف الأكثر تداولًا بين المواطنين وعلى رأسها البلطي والماكريل والمكرونة، مقابل ارتفاع أسعار الجمبري والسبيط والكابوريا.

وسجلت أسعار الأسماك الشعبية والمأكولات البحرية حركة ملحوظة داخل الأسواق، مع متابعة المستهلكين للأسعار قبل إجازة العيد، خاصة الأصناف التي يزداد عليها الطلب مثل البلطي والجمبري والفيليه والسردين.

الأسماك التي سجلت تراجعًا اليوم

  • البلطي الممتاز: 103.53 جنيه للكيلو بتراجع 0.86 جنيه.
  • البلطي الصغير: 69.94 جنيه للكيلو بتراجع 3.68 جنيه.
  • الماكريل المجمد: 156.81 جنيه للكيلو بتراجع 8.65 جنيه.
  • موسى: 299.1 جنيه للكيلو بتراجع 37.75 جنيه.
  • الشعور: 200 جنيه للكيلو بتراجع 20 جنيهًا.
  • الوقار: 287.59 جنيه للكيلو بتراجع 40.41 جنيه.
  • القاروص: 263.71 جنيه للكيلو بتراجع 26.29 جنيه.
  • المرجان الممتاز: 184.5 جنيه للكيلو بتراجع 15.77 جنيه.
  • البربوني الممتاز: 224.64 جنيه للكيلو بتراجع 5.98 جنيه.
  • المكرونة الخليجي: 121.46 جنيه للكيلو بتراجع 13.88 جنيه.
  • المكرونة السويسي: 132.46 جنيه للكيلو بتراجع 1.43 جنيه.
  • القرش: 112.37 جنيه للكيلو بتراجع 18.13 جنيه.
  • الحدادي: 94.06 جنيه للكيلو بتراجع 3.08 جنيه.
  • المرجان الوسط: 146.59 جنيه للكيلو بتراجع 18.41 جنيه.
  • البربوني المتوسط: 178.17 جنيه للكيلو بتراجع 1.43 جنيه.
  • بياض ممتاز: 162.87 جنيه للكيلو بتراجع 0.84 جنيه.

الأسماك التي سجلت ارتفاعًا اليوم

  • الجمبري الوسط: 401.62 جنيه للكيلو بزيادة 35.18 جنيه.
  • الجمبري الصغير: 280.54 جنيه للكيلو بزيادة 27.81 جنيه.
  • الجمبري الممتاز: 512.53 جنيه للكيلو بزيادة 29.38 جنيه.
  • الجمبري الجامبو: 651.34 جنيه للكيلو بزيادة 15.39 جنيه.
  • السردين المجمد: 119.07 جنيه للكيلو بزيادة 7.3 جنيه.
  • الموزة: 125.47 جنيه للكيلو بزيادة 5.91 جنيه.
  • الكابوريا: 175.44 جنيه للكيلو بزيادة 4.95 جنيه.
  • بلطي أسواني: 100.89 جنيه للكيلو بزيادة 5.89 جنيه.
  • فيليه البلطي: 191.67 جنيه للكيلو بزيادة 4.48 جنيه.
  • قشر البياض: 179.13 جنيه للكيلو بزيادة 7.72 جنيه.
  • الثعابين: 395.61 جنيه للكيلو بزيادة 16.03 جنيه.
  • السبيط: 390.87 جنيه للكيلو بزيادة 21.68 جنيه.
سعر كيلو البلطي اليوم أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو الجمبري اليوم أسعار الأسماك في الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

احمد عز والسقا

مدحت العدل يناشد أحمد عز والسقا: أنتم فين من دعم الزمالك؟

ترشيحاتنا

منتخب الناشئين

كأس أمم إفريقيا.. مصر بـ الزي الأبيض في مباراة تنزانيا

جابرييل جيسوس

11 لاعبا دخلوا التاريخ.. جيسوس ينضم إلى النادي الأكثر ندرة في البريميرليج

صن داونز

من موسيماني إلى كاردوسو.. مدربان فقط صنعا المجد الأفريقي لصن داونز

بالصور

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد