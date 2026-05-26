تراجع أسعار الأسماك في الأسواق اليوم تزامناً مع بداية عيد الأضحى

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، حالة من التباين بالتزامن مع زيادة الإقبال على الشراء استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك، حيث تراجعت أسعار عدد من الأصناف الأكثر تداولًا بين المواطنين وعلى رأسها البلطي والماكريل والمكرونة، مقابل ارتفاع أسعار الجمبري والسبيط والكابوريا.

وسجلت أسعار الأسماك الشعبية والمأكولات البحرية حركة ملحوظة داخل الأسواق، مع متابعة المستهلكين للأسعار قبل إجازة العيد، خاصة الأصناف التي يزداد عليها الطلب مثل البلطي والجمبري والفيليه والسردين.

الأسماك التي سجلت تراجعًا اليوم

البلطي الممتاز: 103.53 جنيه للكيلو بتراجع 0.86 جنيه.

البلطي الصغير: 69.94 جنيه للكيلو بتراجع 3.68 جنيه.

الماكريل المجمد: 156.81 جنيه للكيلو بتراجع 8.65 جنيه.

موسى: 299.1 جنيه للكيلو بتراجع 37.75 جنيه.

الشعور: 200 جنيه للكيلو بتراجع 20 جنيهًا.

الوقار: 287.59 جنيه للكيلو بتراجع 40.41 جنيه.

القاروص: 263.71 جنيه للكيلو بتراجع 26.29 جنيه.

المرجان الممتاز: 184.5 جنيه للكيلو بتراجع 15.77 جنيه.

البربوني الممتاز: 224.64 جنيه للكيلو بتراجع 5.98 جنيه.

المكرونة الخليجي: 121.46 جنيه للكيلو بتراجع 13.88 جنيه.

المكرونة السويسي: 132.46 جنيه للكيلو بتراجع 1.43 جنيه.

القرش: 112.37 جنيه للكيلو بتراجع 18.13 جنيه.

الحدادي: 94.06 جنيه للكيلو بتراجع 3.08 جنيه.

المرجان الوسط: 146.59 جنيه للكيلو بتراجع 18.41 جنيه.

البربوني المتوسط: 178.17 جنيه للكيلو بتراجع 1.43 جنيه.

بياض ممتاز: 162.87 جنيه للكيلو بتراجع 0.84 جنيه.

الأسماك التي سجلت ارتفاعًا اليوم