أسعار البلطي والسردين تواصل الارتفاع.. وانخفاض قوي في أسعار الجمبري.. أسعار الأسماك اليوم

شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 21 مايو 2026 حالة من التباين داخل الأسواق المصرية، مع تسجيل تراجعات ملحوظة في عدد من الأصناف البحرية الأعلى سعرا وعلى رأسها الجمبري الجامبو والسبيط والجمبري الممتاز، مقابل ارتفاعات في أسعار بعض الأنواع الأكثر تداولا مثل البلطي والسردين والماكريل المجمد، وسط زيادة الإقبال على الأسماك مع استقرار نسبي في حركة البيع والشراء.

أسعار الأسماك المتراجعة اليوم الخميس 21 مايو 2026

تراجع سعر كيلو الجمبري الجامبو اليوم بمقدار 14.44 جنيه ليسجل نحو 616.53 جنيه للكيلو، ليسجل أكبر انخفاض بين الأصناف المتداولة اليوم

وانخفض سعر كيلو الجمبري الممتاز بمقدار 10.53 جنيه ليصل إلى 471.72 جنيه

وتراجع سعر كيلو الجمبري الوسط بمقدار 6.81 جنيه ليسجل 362.9 جنيه

كما تراجع سعر كيلو السبيط بمقدار 8.25 جنيه ليسجل 353.08 جنيه للكيلو

وهبط سعر كيلو الثعابين بمقدار 7.25 جنيه ليصل إلى 325.35 جنيه

كما انخفض سعر كيلو سمك موسى بمقدار 6.44 جنيه ليصل إلى 270.46 جنيه

وتراجع سعر كيلو قشر البياض بمقدار 5.56 جنيه ليسجل 164.7 جنيه

وانخفض سعر كيلو الوقار بمقدار 4.53 جنيه ليصل إلى 265.61 جنيه

كما تراجع سعر كيلو البلطي الأسواني بمقدار 1.83 جنيه ليسجل 94.84 جنيه

وتراجع سعر كيلو الكابوريا بشكل طفيف بمقدار 0.52 جنيه ليصل إلى 166.06 جنيه

أسعار الأسماك المرتفعة اليوم الخميس 21 مايو 2026

على الجانب الآخر ارتفع سعر كيلو الماكريل المجمد بمقدار 5.93 جنيه ليسجل 165.08 جنيه

كما صعد سعر كيلو السردين المجمد بمقدار 5.66 جنيه ليصل إلى 122.06 جنيه للكيلو، ليواصل السردين جذب اهتمام المواطنين خلال هذه الأيام.

وارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير بمقدار 4 جنيهات ليسجل 262.38 جنيه

كما صعد سعر كيلو البربوني المتوسط بمقدار 3.97 جنيه ليصل إلى 168.15 جنيه

وارتفع سعر كيلو بياض ممتاز بمقدار 3.59 جنيه ليسجل 165.1 جنيه

كما ارتفع سعر كيلو القاروص بمقدار 3.33 جنيه ليصل إلى 251.62 جنيه

وصعد سعر كيلو المرجان الممتاز بمقدار 3.09 جنيه ليسجل 187.23 جنيه

وارتفع سعر كيلو الموزة بمقدار 2.02 جنيه ليصل إلى 128.24 جنيه

كما سجل سعر كيلو البلطي الممتاز ارتفاعا بقيمة 1.22 جنيه ليصل إلى 110 جنيهات للكيلو

وارتفع سعر كيلو السمك البلدي بمقدار 1.21 جنيه ليسجل 153.69 جنيه

كما صعد سعر كيلو القرش بمقدار 1.47 جنيه ليصل إلى 109.8 جنيه

وسجل سعر كيلو الحدادي ارتفاعا بقيمة 1.46 جنيه ليصل إلى 91.94 جنيه

فيما ارتفع سعر كيلو البلطي الصغير بمقدار 0.79 جنيه ليسجل 73.36 جنيه

كما سجل سعر كيلو المكرونة السويسي ارتفاعا طفيفا بقيمة 0.45 جنيه ليصل إلى 125.73 جنيه

وارتفع سعر كيلو البربوني الممتاز بشكل محدود بقيمة 0.22 جنيه ليسجل 217.96 جنيه

بينما سجل سعر كيلو المكرونة الخليجي زيادة طفيفة جدا بقيمة 0.06 جنيه ليصل إلى 117.56 جنيه.