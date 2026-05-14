قفزات جديدة بأسعار الأسماك.. الجمبري يتجاوز 500 جنيه والبلطي يتراجع

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم الخميس 14 مايو 2026 تحركات ملحوظة بين الارتفاع والانخفاض، مع استمرار صعود عدد من الأصناف البحرية الأكثر طلبًا، وعلى رأسها الجمبري، مقابل تراجع محدود في بعض أنواع الأسماك الشعبية مثل البلطي.



تراجع البلطي



وسجل البلطي الممتاز نحو 105.08 جنيه للكيلو بعد انخفاض بلغ 0.81 جنيه، فيما تراجع البلطي الصغير إلى 70.15 جنيه بانخفاض قدره 0.45 جنيه.

كما هبط سعر السبيط ليسجل 340.78 جنيه بعد تراجع بلغ 10.33 جنيه، بينما انخفضت المكرونة الخليجي إلى 118.37 جنيه بتراجع 2.88 جنيه، وسجل سمك الحدادي 87.67 جنيه بعد انخفاض 3.33 جنيه.



صعود الجمبري



وفي المقابل، واصلت أسعار الجمبري ارتفاعها داخل الأسواق، حيث سجل الجمبري الوسط نحو 400.64 جنيه للكيلو بعد زيادة بلغت 29.88 جنيه.

كما ارتفع الجمبري الممتاز إلى 502.73 جنيه بزيادة 19.73 جنيه، فيما قفز الجمبري الصغير إلى 303.18 جنيه بارتفاع وصل إلى 45.63 جنيه.



ارتفاع الأسماك البحرية



وشهدت أسعار عدد من الأسماك البحرية الأخرى ارتفاعات متفاوتة، حيث سجل القاروص نحو 292.05 جنيه بزيادة 27.05 جنيه، فيما ارتفع الوقار إلى 301.89 جنيه بزيادة 26.20 جنيه.

كما سجل البربوني الممتاز 232.12 جنيه بعد ارتفاع 17.86 جنيه، والبربوني المتوسط 188.21 جنيه بزيادة بلغت 17.98 جنيه.



الماكريل والسردين



وارتفع سعر الماكريل المجمد إلى 173.59 جنيه بزيادة 11.04 جنيه، بينما سجل السردين المجمد نحو 129.90 جنيه بعد ارتفاع 9.28 جنيه.

في المقابل، صعد سعر البلطي الأسواني إلى 100.67 جنيه بزيادة بلغت 3.64 جنيه خلال تعاملات اليوم.



أسعار متنوعة



وسجل سعر فيليه البلطي نحو 196.94 جنيه، فيما بلغ سعر المكرونة السويسي 133.53 جنيه، والكابوريا 173.82 جنيه.

كما سجل المرجان الممتاز 192.40 جنيه، والمرجان الوسط 163.06 جنيه، بينما بلغ سعر سمك موسى نحو 302.72 جنيه، وسجل البياض الممتاز 171.44 جنيه، وقشر البياض 177.50 جنيه.



زيادة الطلب



وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار تغيرات العرض والطلب داخل الأسواق، مع ارتفاع الإقبال على بعض الأصناف البحرية، خاصة الجمبري والأسماك الفاخرة، بالتزامن مع زيادة تكاليف النقل والتداول خلال الفترة الأخيرة.