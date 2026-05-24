أسعار الأسماك اليوم.. فيليه البلطي يصل لـ275 جنيهًا والجمبري يتراجع 30 جنيهًا

شهدت أسعار الاسماك اليوم الاحد 24-5-2026، تباينا حيث ارتفع سعر البلطي التي تعد السمكة الشعبية فيما تراجع سعر الجمبري.

سعر البلطي اليوم

سعر السمك البلطي 1 تراوح بين 74 إلى 78 جنيها

سعر البلطي 2 بين 71 و73 جنيها.

البلطي الاسواني بين 30 إلى 80 جنيها.

سعر الفيليه البلطي 75 و275 جنيها

أسعار الاسماك اليوم

سعر قشر بياض بين 180 و 320 جنيها

سعر بياض أمس بلدي 150 و250 جنيها.

سعر بياض أمس 2 (خليجي- بحيرة نصر0- مزارع) 80 إلى 140 جنيها

سعر السمك المكرونة

سعر مكرونة سويسي بين 80 و130 جنيه

سعر مكرونة مجمدة بين 30 و60 جنيها

سعر السمك الموسي 250 و 450 جنيه

سعر المرجان 2 بين 120 و 180 جنيه

مرجان مجمد بين 30 و 60 جنيه.

البربون 2 بين 170 و 250 جنيه

سعر بربون مجمد بين 30و 60 جنيه

أسعار الجمبري اليوم

سعر الجمبري 2 تراوح بين 750 و850 جنيها

سعر الجمبري 2 مجمد 175 إلى 425 جنيها

سعر الجمبري 3 بين 200 إلى 400 جنيه

تراوح سعر السبيط والكاليماري بين 250 و 450 جنيها.