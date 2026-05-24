أسعار الأسماك اليوم.. فيليه البلطي يصل لـ275 جنيهًا والجمبري يتراجع 30 جنيهًا

شهدت أسعار الاسماك اليوم الاحد 24-5-2026، تباينا حيث ارتفع سعر البلطي التي تعد السمكة الشعبية فيما تراجع سعر الجمبري.
سعر البلطي اليوم
سعر السمك البلطي 1 تراوح بين 74 إلى 78 جنيها
سعر البلطي 2 بين 71 و73 جنيها.
البلطي الاسواني بين 30 إلى 80 جنيها.
سعر الفيليه البلطي 75 و275 جنيها
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الاسماك اليوم الاحد ضمن نشرته الخدمية التي قدم من خلالها أسعار العديد من السلع .
أسعار الاسماك اليوم
سعر قشر بياض بين 180 و 320 جنيها
سعر بياض أمس بلدي 150 و250 جنيها.
سعر بياض أمس 2 (خليجي- بحيرة نصر0- مزارع) 80 إلى 140 جنيها
سعر السمك المكرونة
سعر مكرونة سويسي بين 80 و130 جنيه
سعر مكرونة مجمدة بين 30 و60 جنيها
سعر السمك الموسي 250 و 450 جنيه
سعر المرجان 2 بين 120 و 180 جنيه
مرجان مجمد بين 30 و 60 جنيه.
البربون 2 بين 170 و 250 جنيه
سعر بربون مجمد بين 30و 60 جنيه
أسعار الجمبري اليوم
سعر الجمبري 2 تراوح بين 750 و850 جنيها
سعر الجمبري 2 مجمد 175 إلى 425 جنيها
سعر الجمبري 3 بين 200 إلى 400 جنيه
تراوح سعر السبيط والكاليماري بين 250 و 450 جنيها.