إيران تعلن تعرض منشآت حيوية لهجمات جوية في خوزستان وأراك

أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران بتعرض منشآت صناعية كبرى لهجمات جوية، طالت أحد أبرز مجمعات البتروكيماويات، إلى جانب أكبر مصنع لإنتاج الألومنيوم في البلاد.

وبحسب التقارير، استهدفت الضربات مجمع “فجر” للبتروكيماويات الواقع في مدينة ماهشهر، ما أدى إلى إصابة منشأة تابعة لشركة “أمير كبير” للبتروكيماويات، وذلك وفق تصريحات لنائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر ذاتها إلى أن الهجوم الذي طال مصنع الألومنيوم في مدينة أراك تسبب في اندلاع حريق ضخم، وهو ما أظهرته صور تم تداولها عبر وسائل الإعلام الرسمية.