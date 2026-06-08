موعد شهر المحرم 1448.. متى تبدأ السنة الهجرية الجديدة وأول أيامها؟

يترقب المسلمون في كل مكان موعد شهر المحرم 1448 هـ باعتباره أول رأس السنة الهجرية الجديدة، وأحد الأشهر الحرم التي اختصها الله تعالى بمكانة عظيمة، ويبحث كثيرون في هذه الأثناء عن تاريخ بداية شهر المحرم، وموعد رأس السنة الهجرية 2026، وأول أيام العام الهجري الجديد، وفضل شهر الله المحرم، لما يحمله هذا الشهر المبارك من نفحات إيمانية وفرص عظيمة للتقرب إلى الله وفي السطور التالية إليكم التفاصيل.

موعد شهر المحرم 1448

بحسب الحسابات الفلكية، فإنه من المتوقع أن يبدأ شهر المحرم 1448 هـ يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، على أن يتم تأكيد الموعد رسميًا بعد تحري هلال الشهر وفق الجهات الشرعية المختصة في كل دولة.

فإذا جاء شهر ذو الحجة غير مكتمل 29 يومًا فإن موعد شهر المحرم 1448 ورأس السنة الهجرية سيوافق يوم الثلاثاء 16 يونيو أول أيام شهر المحرم.

وأما إذا استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم ولم تثبت الرؤية يوم 29 ذو الحجة، وجاء شهر ذو الحجة كاملاً 30 يومًا، فإن أول أيام شهر المحرم سوف يوافق الأربعاء 17 يونيو.

أفضل الأعمال لاستقبال السنة الهجرية

يبحث عدد كبير من المسلمين عن موعد رأس السنة الهجرية 1448 لاستقبال شهر المحرم بأفضل الطاعات ومن أفضل العبادات التي تقرب العبد من خالقه:

التوبة الصادقة إلى الله.

الإكثار من الاستغفار.

صلة الأرحام.

المحافظة على الصلوات.

الإكثار من الذكر والدعاء.

وضع أهداف إيمانية وأخلاقية للعام الجديد.

دعاء شهر المحرم

وعند ترديد دعاء رأس السنة الهجرية ودعاء شهر المحرم ، يستحب أن نقول ونردد ونكثر من هذه الكلمات الجميلة في رأس السنة الهجرية، والتي منها ما يلي:

1- «اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي».

2- «اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ».

3- «اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا».

4- «اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا».

5- «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».

أدعية استقبال العام الهجري

اللهم في بداية هذه السنة الهجرية الجديدة نسألك فرجًا لجميع همومنا، وتحقيقًا لآمالنا، واستجابة لجميع دعواتنا، وشفاءً لمرضانا، ورحمةً لموتانا.

اللهم اغفر لي ذنوبًا فعلتها في عام مضى، وأصلح نفسي، واسترني، وأكرمني في العام الجديد، واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج، يا رب العالمين.

عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه، بأرباحه وخسائره، براحته وتعبه، بآماله وآلامه، ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدًا بإذن الله خيرًا.

اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، وغدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

اللهم أرح كل قلب لا يعلم بحاله إلا أنت، وأبعد عنا جميعًا الهم والضيق والشقاء.

اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي، لا يمسهما الحزن ولا الضرر.

اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، واغسل أحزاننا وهمومنا، واغفر ذنوبنا وخطايانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم ما قسمت في هذه السنة من خير وبركة وسعادة وسعة رزق واستجابة دعاء، فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

اللهم اجعله عام خير وبركة، اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف، وتجاوز الناس المحبطة والسيئة، وانظر للأمام نظرة انتصار.