قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصري بطلاً لكأس عاصمة مصر لأول مرة في تاريخه بثلاثية أمام إنبي
جس نبض أمريكي.. خبير يكشف مفاجأة عن الضربات الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المناطق
تصعيد دبلوماسي جديد.. بن غفير يهاجم إيطاليا بعد فتح تحقيق حول أسطول غزة
باحث اقتصادي: مناقشة أي تغييرات في سياسات الدعم يجب أن تأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل
فخري الفقي: يجب ربط قيمة الدعم بالمؤشرات السعرية للسلع بما يحافظ على القوة الشرائية
ضريبة إيجار الوحدات الإدارية في مصر .. من يتحملها ومتى تطبق؟
دول ذئاب.. ثروت الخرباوي: ألمانيا أدركت أخيرا خطورة جماعة الإخوان الإرهابية
يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم
جوزيف عون للإسرائيليين: لن تحققوا أهدافكم في لبنان.. وشرط واحد يمنع لقائي بنتنياهو
اللواء أسامة كبير: ضربة إيران لإسرائيل بالون اختبار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 مفاجآت تاريخية تترقبها الأسواق في مؤتمر أبل السنوي WWDC 2026.. الليلة

أبل
أبل
احمد الشريف

تتجه أنظار ملايين المهتمين بقطاع الهواتف والبرمجيات حول العالم، الليلة، صوب البث المباشر للحدث الأهم لشركة أبل الأمريكية لعام 2026.

ونشر موقع "MacRumors" التقني الشهير، دليلاً تحليلياً يستعرض أبرز 5 ميزات ومنصات برمجية مرتقب الإعلان عنها خلال الخطاب الافتتاحي لمؤتمر المطورين السنوي.

وسط توقعات عارمة بأن تقلب الشركة الطاولة على منافسيها عبر إطلاق جيل جديد كلياً من المعالجة الذكية والأنظمة التفاعلية التي تخدم متطلبات العصر الرقمي الحالي.

ثورة التحديثات البرمجية وإطلاق جيل "iOS 20" المحدث

يأتي الكشف الرسمي عن أنظمة التشغيل الجديدة وعلى رأسها "iOS 20" و"macOS 17" كأولى المفاجآت التي يترقبها مجتمع التقنية.

وتستهدف أبل إجراء تغييرات جذرية في واجهات الاستخدام لهواتف الآيفون المتوافقة، تشمل إعادة صياغة كاملة لمركز التحكم وطرق تخصيص الشاشة الرئيسية ميكانيكياً وفنياً، مع تطبيق بروتوكولات حماية متطورة تمنع نزيف باقة البيانات أو استهلاك الخلايا الكيميائية للبطارية أثناء التشغيل المكثف بنسبة كفاءة مستهدفة تبلغ 100%.

دمج وكلاء "Apple Intelligence" لإنهاء الأوامر التقليدية

تمنح أبل ميزات ذكائها الاصطناعي "Apple Intelligence" ترقية خارقة، تمثل المحور الثاني والأهم في المؤتمر.

وحرص مبرمجو كوبيرتينو لعام 2026 على الانتقال بالمنصة العصبية إلى مرحلة "الوكلاء الأذكياء" (AI Agents)، حيث ستمتلك الأنظمة القدرة الفورية على قراءة سياق الشاشة اللحظي وتفسير البيانات المعروضة، لإنجاز الأوامر الصوتية المركبة والتنقل الذاتي التلقائي بين تطبيقات النظام والطرف الثالث دون أي عوائق تشغيلية.

ولادة المساعد الرقمي الأقوى بدمج النماذج اللغوية في "Siri"

تستعد أبل لتفجير المفاجأة الثالثة عبر إطلاق النسخة الأكثر ذكاءً ونضجاً للمساعد الصوتي الشهير "Siri".

وتعتمد البنية الهندسية الجديدة لـ سيري على دمج نماذج لغوية ضخمة ومحلية، تتيح له فهم لغة البشر الطبيعية والمعقدة وسياق الدردشات الطويلة، فضلاً عن تقديم إجابات وتحليلات وصياغة نصوص فائقة الدقة والروعة، لتنهي أبل بذلك عصر الإجابات الجامدة المعتمدة على محركات البحث التقليدية.

 

أدوات تطوير ثورية لتوليد الأكواد البرمجية في بيئة "Xcode"

تمنح أبل مجتمعات المطورين أدوات برمجية مذهلة تعتمد على حوسبة السحاب والذكاء الاصطناعي التوليدي داخل بيئة العمل الشهيرة "Xcode".

وتمثل هذه الخطوة، المحور الرابع للمؤتمر، حيث ستتولى الخوارزميات المحدثة مساعدة المبرمجين على كتابة وتوليد الأكواد تلقائياً واكتشاف الأخطاء الثنائية وحلها في ثوانٍ معدودة، مما يساهم في تسريع إنتاج وصناعة التطبيقات والألعاب ذات الجودة البصرية والسينمائية العالية.

توسيع قدرات نفاذ النظارة الذكية وتطبيق منظومة "visionOS 3"

يختتم موقع MacRumors، رصده، بالمفاجأة الخامسة، المتمثلة في الكشف عن معايير تشغيل النظارة الذكية عبر نظام "visionOS 3" المحدث.

وتستهدف أبل مد جسور التوافق البصري والحركي للنظارة؛ لتقديم بيئات واقع معزز (AR) أكثر واقعية وعمقاً، بالتكامل مع تحسين ميزات الحوسبة المكانية، مما يفتح آفاقاً تسويقية ممتازة تترقبها قطاعات الأعمال والتصنيع والترفيه الرقمي لعام 2026.

ويبرهن الرصد الاستباقي للمحاور الخمسة لمؤتمر أبل السنوي "WWDC 2026" الليلة، على أن صدارة أسواق الهواتف الرائدة لم تعد ترتبط بحجم العتاد؛ بل بعبقرية الأنظمة المدمجة.

ومع بدء العد التنازلي لإطلاق النسخ التجريبية للمطورين؛ يستعد العالم لاستقبال طفرة تكنولوجية ستغير مفاهيم تواصلنا اليومي، لتؤكد أبل أن الابتكار البرمي المستدام هو الحصن الدفاعي الأول لحماية الهيمنة الرقمية عالمياً.

أبل macOS 17 iOS 20 شركة أبل AI Agents

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

المعاشات

اعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

الطماطم

كيلو الطماطم ينخفض 55 جنيها.. الزراعة تحدد موعد الارتفاعات الجديدة

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

ترشيحاتنا

كارولين عزمي

كارولين عزمي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

آسر ياسين

صورة نادره لـ آسر ياسين في مرحلة الشباب

جنات

جنات تشارك جمهورها استمتاعها بالعطلة الصيفية

بالصور

أسوأ وجبة إفطار ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون شعور

تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

لن تتوقع الإجابة.. الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد