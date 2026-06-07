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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تستعد لإطلاق نظام «iOS 20» التاريخي في مؤتمر المطورين الأسبوع المقبل

أبل
أبل
احمد الشريف

تتجه أنظار ملايين المطورين وعشاق الهواتف الذكية حول العالم صوب مقر شركة "أبل" (Apple) الأمريكية بمدينة كوبيرتينو الكاليفورنية.

وتضع الشركة اللمسات النهائية لإطلاق جيلها البرمجي الأحدث والأكثر تميزاً "iOS 20"، والمقرر الكشف عن كامل مزاياه رسمياً الأسبوع المقبل خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي "WWDC 2026"، وسط ترقبات واسعة لدمج جيل جديد كلياً من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الفائق.

إعادة هندسة الواجهات البرمجية وتكامل مع حوسبة أبل الذكية

تستهدف أبل من خلال نظام "iOS 20" إحداث تغيير هيكلي شامل في الهوية التشغيلية لهواتف الآيفون المتوافقة.

وتؤكد التقارير البرمجية لعام 2026، أن النظام يرتكز كلياً على دمج نماذج لغوية عصبية وعميقة تعمل بشكل محلي ومباشر داخل عتاد الهاتف، مما يسمح بتهيئة واجهة المستخدم ذاتياً لتوقع الاحتياجات اللحظية للفرد، وإدارة المهام وتلخيص وصياغة الرسائل والمذكرات بدقة تقنية تبلغ 100%.

ترقية ثورية للمساعد "Siri" لإنهاء الأوامر الصوتية الجامدة

تمنح حزمة التعديلات الجديدة المساعد الرقمي "Siri" قبلة حياة حقيقية تخرجه من إطار المساعد الصوتي التقليدي إلى مرتبة "الوكيل الشخصي الواعي".

وحرص مهندسو أبل لعام 2026 على تزويد "سيري" بالقدرة الفورية على فهم السياقات المعقدة للمحادثات البشرية الممتدة، إلى جانب تمكينه من التنقل الذاتي والآمن بين تطبيقات النظام والطرف الثالث، لإنجاز الأوامر المركبة—مثل تعديل الصور ونقلها بالبريد—بأمر صوتي واحد ومبسط.

إدارة ذكية لموارد المعالج لحماية الخلايا الكيميائية للبطارية

تتكامل الطفرة البرمجية مع توفير حلول ذكية وعميقة لأزمة نزيف الطاقة اللحظي التي تؤرق الهواتف الذكية.

وتعمل الأكواد البرمجية لنظام "iOS 20" على توزيع العمليات الحسابية المعقدة بذكاء تام على النوى الاقتصادية لشرائح معالجة أبل، مما يمنح البطارية ساعات تشغيل إضافية ويمنع سخونة الهاتف أثناء العمل المكثف أو الشحن السريع، وهو ما يضمن إطالة العمر الافتراضي الكلي للخلايا الكيميائية للبطارية.

ترقبات تسويقية كبرى وتأثيرات مباشرة بالأسواق المصرية

تفتح هذه المزايا المنتظرة آفاقاً استهلاكية وتشغيلية ممتازة تترقبها أسواق المحمول ومجتمعات صناعة المحتوى في مصر والشرق الأوسط فور بدء البث الرسمي للمؤتمر.

ويرى مراجعو الهاردوير محلياً أن ميزات تخصيص الشاشة الفائقة في نظام "iOS 20" وأدوات تحرير الفيديو والصور المتقدمة بالذكاء الاصطناعي ستشكل الدافع الأكبر لإنعاش مبيعات الآيفون محلياً، وتوفير بدائل عملية واحترافية ممتازة للشباب والمبدعين المستقلين.

يبرهن الاستنفار البرمجي لشركة أبل قبل انطلاق مؤتمر "WWDC 2026" على أن ريادة قطاع الهواتف الرائدة لعام 2026 باتت ترتبط كلياً بعبقرية الأنظمة والدمج المستدام للذكاء الاصطناعي؛ ومع بدء العد التنازلي لإطلاق النسخ التجريبية للمطورين الأسبوع المقبل.

يستعد الفضاء الرقمي لاستقبال معايير حوسبية فريدة ستجبر المنافسين على مراجعة برمجياتهم لحسم صدارة المشهد التكنولوجي العالمي.

أبل Apple iOS 20 الذكاء الاصطناعي أدوات الذكاء الاصطناعي

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