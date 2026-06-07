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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواجهة كبرى تفجرها "The Wall Street Journal" بين أبل وسامسونج وجوجل في دقة تتبع النوم

Apple Watch
Apple Watch
احمد الشريف

أحدثت تجربة سريرية معملية أجرتها صحيفة "ذا وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأمريكية، بالتعاون مع مركز طب النوم التابع لجامعة "ستانفورد" الطبية ضجة واسعة في أوساط تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء لعام 2026.

واستهدفت المواجهة العلمية الكبرى اختبار مدى دقة الساعات والأساور والخواتم الذكية الأكثر مبيعاً في العالم، وعلى رأسها ساعة "Apple Watch"، وخاتم "Oura Ring 5"، وسوار جوجل الأحدث "Fitbit Air"، بالتكامل مع مستشعر "Whoop MG"، ومقارنة نتائجها البرمجية واللحظية مباشرة مع أجهزة الرصد الطبي المعتمدة على قراءة الموجات الدماغية.

اكتساح برمي دقيق لساعة أبل في رصد الفترات الزمنية

يتصدر عتاد ساعة "Apple Watch" نتائج رصد التوقيتات وفترات النوم الفعلي بدقة مطابقة تماماً للمؤشرات المعملية.

وبينت التحليلات الجنائية الرقمية الصادرة عن مختبر ستانفورد لعام 2026، أن ساعة أبل نجحت في تسجيل نفس مدة النوم بالدقيقة الواحدة (6 ساعات و52 دقيقة) متفوقة على الخوارزميات البديلة، لتأتي شريحة سوار جوجل "Fitbit Air" في المرتبة الثانية بفارق ضئيل، يليهما خاتم "Oura" الذكي، بينما سقط مستشعر "Whoop" في فخ خلط القراءة البرمجية المبدئية ممتداً لاعتبار فترات القراءة الليلية الساكنة كنوع من النوم الخفيف.

أزمة تضخيم النوم العميق وموثوقية ضربات القلب

تمنح الأجهزة الذكية قراءات دقيقة وموثوقة بنسبة تقترب من 100% عند قياس معدلات نبضات القلب والراحة الكيميائية، حيث تفوق خاتم "Oura Ring 5" في رصد النبض المثالي بدقة متناهية؛ غير أن التقرير العلمي فجر مفاجأة برمجية هامة، مؤكداً أن جميع الأجهزة القابلة للارتداء لعام 2026 بلا استثناء تفشل في تحديد "النوم العميق" بدقة تامة وتتجه لتضخيم مدته، نظراً لعجز المستشعرات الضوئية عن قراءة الإشارات العصبية للدماغ، والاعتماد فقط على سياق نبضات القلب وانعدام حركة الجسد اللحظية.

الحركة اليدوية العنيفة تزلزل دقة المستشعرات البصرية

تستهدف الهجمات الحركية أو الاهتزازات العنيفة، مثل قيادة الدراجات في طرق غير ممهدة أو دفع عربات الأطفال، تشتيت حزم الاستشعار الضوئي للمستشعرات اليدوية.

وأثبتت الاختبارات الميدانية أن ساعة أبل وحدها حافظت على استقرار قراءة النبض أثناء الحركة، في حين واجه سوار "Fitbit Air" وخاتم "Oura" عوائق برمجية أدت لخلل مؤقت في النتائج، مع الإشارة إلى أن إخفاق الخاتم يعود هندسياً لعدم إمكانية تضييق المقاس يدوياً أثناء التمارين المكثفة على عكس الأساور المرنة.

انعكاسات شرائية هامة يترقبها المستهلك التقني بمصر

تفتح هذه المراجعة العلمية الدقيقة أبعاداً تسويقية واستشارية بالغة الأهمية للمستهلكين في السوق المصرية والعالم العربي لعام 2026.

ويرى مراجعو الهاردوير محلياً أن تفوق "Apple Watch" و"Fitbit Air" في دقة البيانات الطبية دون إلزام المستخدم بدفع اشتراكات شهرية مدفوعة—عكس المتبع في أنظمة "Oura" و"Whoop" التي تتطلب مئات الدولارات سنوياً لفتح لوحة البيانات يجعل الخيارات الأولى البديل الأذكياء والأوفر مالياً للمواطن محلياً.

تبرهن المواجهة الصارمة لصحيفة "وول ستريت جورنال" لعام 2026 على أن قطاع الصحة الرقمية والأجهزة الذكية قد قطع شوطاً طويلاً، لكنه لا يزال بحاجة لتطوير معايير الحوسبة العصبية لتقليل نسب الخطأ الهيكلي.

ومع تحول ميزات رصد انقطاع التنفس أثناء النوم والمؤشرات الحيوية إلى أدوات وقائية استباقية، ستبقى تكنولوجيا الاستشعار خط الدفاع الأول المساعد للأطباء، شريطة استخدامها كدليل استرشادي لا كبديل عن التشخيص الطبي المعملي.

apple watch Oura Ring 5 Fitbit Air Apple

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