قبل انطلاقه في سبتمبر إليك مواصفات جهاز MacBook Ultra من أبل

قد يصل التحديث الكبير التالي لجهاز ماك بوك من آبل في وقت أقرب مما توقعه الكثيرون، وتشير أحدث الأحاديث المتعلقة بسلسلة التوريد إلى أنه قد يكون أكثر بكثير من مجرد تحسين روتيني للمواصفات.

بحسب شركة الأبحاث أومديا، تستعد سامسونج ديسبلاي لبدء شحن شاشات OLED الجديدة لجهاز ماك بوك ألترا في يوليو 2026.

جهاز MacBook Pro

على الجانب الآخر، لا تبدو أحجام الشاشات مختلفة بشكل كبير فقد تصل إلى 14.3 بوصة و16.3 بوصة مقارنةً بطرازات ماك بوك برو الحالية التي تبلغ 14.2 بوصة و16.2 بوصة ورغم ذلك، تشير الزيادة الطفيفة إلى حواف أنحف وتصميم أكثر حداثة.

جهاز MacBook Pro

تُعدّ تقنية العرض بحد ذاتها ويعد من المتوقع أن تستخدم آبل شاشات OLED مزدوجة بتقنية RGB، والتي من المفترض أن توفر كفاءة أفضل من تطبيقات OLED التقليدية.

إذا استمر الجدول الزمني الحالي، فمن الممكن أن يظهر جهاز MacBook Ultra لأول مرة في وقت ما خلال الربع الثالث من عام 2026. ويبدو أن شهر سبتمبر هو الموعد الأنسب.

يعد من المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالجات M6 Pro وM6 Max القادمة من آبل وتعد هذه التحسينات متوقعة، لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو التصميم الجديد الذي يُشاع أنه سيأتي معها.

تغييرات جذرية

لم تُجرِ آبل تغييرات جذرية على التصميم العام لجهاز MacBook Pro منذ إطلاق جيل M1 Pro وM1 Max في عام 2021. حينها، كان التصميم بمثابة عودة مدروسة نحو العملية. والآن، يبدو أن الشركة قد تكون مستعدة للمضي قدمًا بتصميم هيكل أنحف وأخف وزنًا، مع الحرص على الحفاظ على الأداء ومستوى التبريد الذي يتوقعه المستخدمون المحترفون.