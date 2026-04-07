عضو اتحاد الكرة: حسام وإبراهيم حسن يرفضان عروضا من منتخبات أخرى ويؤكدان إخلاصهما للمنتخب

قال النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن تلقيا عرضين للانضمام إلى منتخبات أخرى، إلا أنهما رفضا، مؤكّدين إخلاصهما وحبهما غير العادي للمنتخب الوطني.

وأضاف أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حسام وإبراهيم حسن لن يناقشا أي عروض خارجية إلا بعد انتهاء بطولة كأس العالم، مؤكدًا التزامهما الكامل بخدمة المنتخب.

وأشار إلى أن المنتخب سيخوض مباراة ودية في استاد العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن استعداداته النهائية لخوض منافسات كأس العالم المقبلة.