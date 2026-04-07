رانيا محمود ياسين تعلق على دخول مشاهير السوشيال ميديا للتمثيل lخاص

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن الفنانين لديهم نقيب محترم يدافع عن المهمة وأعضائها، وهو الفنان أشرف زكي.

وقالت رانيا محمود ياسين في تصريحات خاصة لصدى البلد: نقابة الممثلين لديها نقيب محترم من حقه أن يدافع عن حقوق أعضائها كما يحلو له.

وأضافت رانيا محمود ياسين : من حق الدكتور أشرف زكي وأعضاء نقابة الممثلين أن يدافعوا عن مهنتهم، لأن الموضوع أصبح به عبث، وليس كل شخص لديه محتوى كوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي يصلح أن يكون ممثل، وهناك أشخاص منهم"بيجيبوا جاز قدام الكاميرا"وهناك آخرين موهوبين منهم بالفعل عليهم أن يسلكوا الطرق الشرعية.

و كان آخر أعمال رانيا محمود ياسين هو مسلسل “بيت بابا” من تأليف أمين جمال، ويقدم معالجة اجتماعية أسرية في إطار كوميدي يعكس تفاصيل الحياة اليومية داخل الأسرة المصرية.

يُشارك في مسلسل "بيت بابا" بجانب الفنانة رانيا محمود ياسين كل من محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، هلا السعيد، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، عبدالرحمن حسن، نادين خالد، جان رامز، كريم سامي مغاوري، وآخرون، والعمل من إنتاج صباح إخوان، تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، محمدالسوري، محمد فتحي عبدالمقصود، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.