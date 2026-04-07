وزيرة الثقافة تناقش مع محمد رياض الاستعدادات للدورة 19 من المهرجان القومى للمسرح المصرى

استقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث ناقشت معه الاستعدادات لعقد الدورة الـ19 للمهرجان.



وأكدت وزيرة الثقافة اهتمامها بالمهرجان، الذي انطلق عام 2006، كونه منصة سنوية شديدة الأهمية للاحتفاء بالحركة المسرحية في مصر، وأيضا لدوره في تشجيع المبدعين في كافة المجالات المسرحية، مشددة في الوقت نفسه على أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لرعاية المهرجان.



ولفتت إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على إعداد لائحة للشراكة مع القطاع الخاص في رعاية المهرجانات الفنية والثقافية، تتضمن الإطار المالي والإداري والقانوني.



ومن جانبه، أكد الفنان محمد رياض أن المهرجان القومي للمسرح المصري سيقام في القاهرة، وسيكون له رافد في إحدى المحافظات، حيث تم اختيار محافظة أسوان لتكون نافذة للمهرجان في دورته هذا العام، مشيراً إلى أن إقامة جانب من المهرجان خارج القاهرة جاءت في إطار العمل على نشر الثقافة المسرحية واحتضان المواهب من كافة المحافظات.