محمد إمام يشوق الجمهور لفيلمه الجديد صقر وكناريا مع يارا السكري

شوق الفنان محمد إمام جمهوره لفيلمه الجديد «صقر وكناريا» مع الفنانة يارا السكري، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر محمد إمام صورة من الكواليس برفقة يارا السكري وعلق كاتبا : "جاهزين اللي بعده فيلم صقر وكناريا قريبا ان شاء الله".

ومن المقرر أن ينتهي صناع الفيلم من التصوير بالكامل قريبًا، تمهيدًا لدخوله مراحل المونتاج والمكساج، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية ضمن موسم صيف 2026، مع تحديد موعد نهائي للعرض خلال الفترة المقبلة.

قصة فيلم "صقر وكناريا"

وتدور أحداث "صقر وكناريا" في إطار يجمع بين الرومانسية والكوميديا والأكشن، حيث يجسد محمد إمام شخصية شاب يقع في قصة حب مع مصممة أزياء، تقدم دورها الفنانة يارا السكري، بينما يظهر الفنان شيكو بشخصية زوج يسرا اللوزي، لتتشابك العلاقات بين الأبطال في سياق مليء بالمواقف الكوميدية والمطاردات المشوقة.



أبطال "صقر وكناريا"

ويضم فيلم "صقر وكناريا" مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم: محمد إمام، يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، ودانا حمدان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمود عبدالمغني، نسرين أمين، وخالد الصاوي. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله، ويُعد من الأعمال المنتظرة في موسم الصيف المقبل، خاصة مع الخلطة التي تجمع بين النجوم والطابع الترفيهي المتنوع.