بايرن ميونخ يهزم ريال مدريد 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا مثيرًا على مضيفه ريال مدريد بنتيجة 2-1، في القمة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.



افتتح النجم الكولومبي لويس دياز التسجيل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 41، بعدما استغل تمريرة مميزة من سيرجي جنابري، ليضع الكرة في شباك الحارس أندريه لونين.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز هاري كين تقدم الفريق الألماني بالهدف الثاني في الدقيقة 46، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، صعبت من مهمة أصحاب الأرض في العودة بالنتيجة.



وفي الدقيقة 74، نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في تقليص الفارق لصالح ريال مدريد، بعدما استغل عرضية داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك، ليعيد الأمل لفريقه في العودة خلال اللقاء.



وشهدت المباراة تألقًا لافتًا للحارس الألماني مانويل نوير، الذي قدم أداءً مميزًا وتصدى لعدة فرص خطيرة من لاعبي ريال مدريد، ليحافظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية.



وكان بايرن ميونخ قد تأهل إلى هذا الدور بعد إقصاء أتالانتا، فيما صعد ريال مدريد عقب تجاوز مانشستر سيتي، في مشوار يؤكد قوة الفريقين في البطولة.

وبهذا الفوز، يحقق بايرن ميونخ أفضلية معنوية مهمة قبل مواجهة الإياب المقرر إقامتها يوم 15 أبريل، في لقاء مرتقب سيحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

تشكيل الفريقين

ريال مدريد:

حراسة المرمى: لونين

الدفاع: أرنولد – روديجر – هويسين – كاريراس

الوسط: فالفيردي – تياجو بيتاريش – تشواميني – جولر

الهجوم: مبابي – فينيسيوس

بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: نوير

الدفاع: أوباميكانو – جوناثان تاه – كيميتش

الوسط: جنابري – لايمر – ستانسيتش – بافلوفيتش

الهجوم: هاري كين – لويس دياز – مايكل أوليس

وتتجه الأنظار إلى مباراة العودة التي تحمل الكثير من الإثارة، في ظل سعي ريال مدريد لتعويض النتيجة، وتمسك بايرن ميونخ بأفضلية الذهاب.