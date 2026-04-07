قائمة منتخب مصر لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث - القاهرة 2026

أعلن الاتحاد المصري للخماسي للحديث برئاسة المهندس شريف العريان عن قائمة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث القاهرة 2026 .



وتستضيف القاهرة المرحلة الأولى" لسلسة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث لعام 2026 خلال الفترة من 7 إلى 13 إبريل الجاري ، على ملاعب ستاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة منتخب مصر "رجال" : معتز وائل - مهند شعبان - محمد حسام الأشقر - عمر أحمد عامر -مصطفى أبو عامر - محمد حاتم - سيف وائل سليمان - أحمد عبد الحميد - محمد الجندي - مصطفى رأفت - مؤمن كمال - زياد أحمد .

بينما تضم قائمة اللاعبين الاحتياطين : مازن شعبان - يوسف بيومي - عبد الرحمن فاروق - محمد أشرف.

أما قائمة منتخب مصر "سيدات" فتضم كل من : سلمى أيمن عبد المقصود - هايدي عادل - جنا عطية - جنة الجندي - زينة عامر - شهد عبده - سارة عمرو - عالية عنايت - لي لي فرج - مريم أيمن عبد الناصر - كرمة هاني - جودي وليد رمضان.

أما القائمة الاحتياطية فضمت : نور إسلام - جودي سامح - جودي شريف.

ويتكون الجهاز الفني من عدد كبير من مدربي اللاعبين ومنهم :

عوض سامي: مشرف عام على المنتخبات القومية.

​ ياسر حفني: المستشار الفني والمدير الرياضي للمنتخبات.

​عمرو السيد: مدير فني خماسي حديث.

​إسلام حامد: مدير فني خماسي حديث.

​أحمد أشرف: مدير فني خماسي حديث.

​إيهاب سيد: مدير فني خماسي حديث



يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 400 لاعبًا ولاعبة من 42 دولة وهم : إستونيا، أستراليا، أفغانستان، فنزويلا، أوزباكستان، جورجيا، ألمانيا، اليونان، فرنسا، المجر، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، فلسطين، إيطاليا، النمسا، السويد، البرتغال، صربيا، التشيك، اليابان، ليتوانيا، الصين، كازاخستان، جواتيمالا، بريطانيا، جنوب أفريقيا، أوكرانيا، البرازيل، مالي، المكسيك، سريلانكا، كوبا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، كيرجستان، بولندا، تركيا، سويسرا، ودولتين من اللاعبين المحايدين، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف للحدث.