بعد التفاؤل بشأن المفاوضات .. بيان صادم من البيت الأبيض بشأن «الإرهاب الإيراني»

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء إن "الإرهاب الإيراني" لن يستمر في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إشارة إلى الحرب الجارية ضد طهران منذ نهاية فبراير الماضي.

وكتب البيت الأبيض في بيان له: "عقود من الإرهاب الإيراني لن تستمر في عهد الرئيس ترامب".

وأرفق بيان البيت الأبيض بصورة توضح أن "47 عامًا من الفساد والابتزاز والموت ستنتهي أخيرًا".

يأتي ذلك بعد أن طلبت باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وطلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد المهلة التي حددها لطهران.

وأفاد مصدر إقليمي لشبكة CNN في وقت سابق بأنه "من المتوقع صدور أخبار سارة من كلا الجانبين قريبًا"، مضيفًا أنه من المتوقع إبرام اتفاق الليلة.

ويواصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اتصالاته الهاتفية مع الأطراف الإقليمية المعنية في إطار مساعيه الدبلوماسية المكثفة، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لانتهاء المفاوضات.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانات بشأن الاتصالات الهاتفية التي جرت بين دار ووزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا والمغرب حول "تطورات الوضع الإقليمي".

وقد اضطلعت باكستان بدور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع الأخيرة. وفي منشور سابق على موقع X، ناشد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين "لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لتحقيق إنهاء نهائي للحرب".

كما طلب من ترامب تمديد مهلة الأسبوعين، مقترحاً أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز خلال هذه الفترة.

من جانبه، صرّح ترامب لشبكة فوكس نيوز بأن شريف "رجلٌ محترم" وسيتم إطلاعه قريبًا على تفاصيل اقتراحه، مضيفًا أن المفاوضات "محتدمة" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.