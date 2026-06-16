موجز أخبار الوادي الجديد.. وزيرة الثقافة تبحث مع المحافظ تعزيز الخدمات الثقافية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ الوادي الجديد تعزيز الخدمات الثقافية وتعلن استضافة المحافظة لـ "ملتقى إقليم وسط الصعيد الثقافي

فى مقر دار الأوبرا المصرية، استقبلت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، حيث بحثتا سبل تعزيز الأنشطة والفعاليات الثقافية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزيرة الثقافة خلال اللقاء حرص الوزارة على تحقيق العدالة الثقافية وضمان وصول الخدمات والمنتج الثقافي إلى جميع مدن وقرى ومراكز الوادي الجديد، باعتبار الثقافة أحد أهم أدوات بناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي بالمناطق الحدودية.

كما أكدت وزيرة الثقافة اهتمام الوزارة بمحافظة الوادى الجديد وتثمينها للتراث الثقافى المادى وغير المادى بأرجاء المحافظة، وبالجهود المبذولة من السيدة حنان مجدى، لإعلاء لغة الثقافة داخل وخارج قصور الثقافة والمسارح المعنية بنشر الوعى.

وتناول اللقاء الاتفاق على استمرار تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية، وكذلك زيادة دعم المهرجانات التراثية والحرف التقليدية، واكتشاف ورعاية المواهب الشابة، إلى جانب الاستفادة من المنصات الرقمية لإتاحة المعرفة والفنون الرفيعة لكل مواطنى الوادى الجديد.

فى هذا السياق، تطرق اللقاء إلى برنامج الزيارة المرتقبة لوزيرة الثقافة إلى المحافظة مطلع شهر يوليو القادم، لافتتاح وتفقد أبرز المواقع والمنشآت الثقافية، ومتابعة المشروعات والأنشطة الثقافية الجارية، وبحث فرص التوسع في الخدمات الثقافية المقدمة بكافة مراكز المحافظة.

وناقشت الوزيرة والمحافظ مقترح إطلاق "ملتقى العدالة الثقافية والتنمية في المجتمعات اللامركزية" بالوادي الجديد والمقدم من مؤسسة النهار للثقافة والفنون بالمحافظة، بهدف تسليط الضوء على التراث الثقافي المادي وغير المادي للمحافظة، ودمج الاقتصاد الثقافي في تحقيق التنمية المحلية، وطرح مشروعات ثقافية وإبداعية قابلة للتنفيذ والدعم والتمويل.

وفى نهاية اللقاء اتفقت الوزيرة والسيدة محافظ الوادى الجديد على إقامة فعاليات “ملتقى إقليم وسط الصعيد الثقافي” المقبل ٢٠٢٧، بالمحافظة بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للوادى الجديد.

وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يتابعان موقف استخدام المياه الجوفية وجهود التنمية المستدامة بمحافظة الوادى الجديد

استقبل الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد؛ لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، وفي مقدمتها موقف استخدام المياه الجوفية وجهود تحقيق التنمية المستدامة والاستثمارات الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لأعمال المراجعة والدراسات الفنية الخاصة بالأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي، وموقف الآبار الحكومية وأعمال الصيانة الجارية، وجهود الحفاظ على الخزان الجوفي، بما يضمن الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتاحة.

وأكد الدكتور سويلم أن محافظة الوادي الجديد تُعد من المحافظات الواعدة تنموياً، إلا أن طبيعة مواردها المائية تفرض التعامل بمنتهى الحرص مع المياه الجوفية باعتبارها مورداً رئيسياً غير متجدد ومحدوداً، مشيراً إلى أن الحفاظ على الخزان الجوفي يمثل أولوية أساسية لضمان استدامة التنمية الحالية والمستقبلية.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية التوسع في التحول إلى نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية بالمحافظة، ورفع كفاءة استخدام المياه، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ودعم التنمية الزراعية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص بصغار المزارعين والأهالي. كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع ذي بعد خدمي ومجتمعي يستهدف دعم صغار المزارعين في التحول إلى نظم الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل ودعم استدامة النشاط الزراعي بالمحافظة.

كما أكد الدكتور سويلم أهمية استكمال واستغلال الأراضي المتاحة للتنمية والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات القائمة، مع الاعتماد على الدراسات الفنية والعلمية عند دراسة أي توسعات مستقبلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ومن جانبها، أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد أن الحفاظ على الخزان الجوفي يمثل مسؤولية مشتركة وأولوية استراتيجية للمحافظة، مشيرةً إلى استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لضمان الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية وتطبيق الضوابط المنظمة للسحب من الآبار. كما أشارت إلى أهمية الاستفادة من أدوات التحول الرقمي ونظم المعلومات الحديثة في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية ومتابعة المشروعات التنموية، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة إدارة الموارد.

وأضافت سيادتها أن أي توسعات زراعية أو استثمارية جديدة ستتم وفق الدراسات الفنية المعتمدة لقدرات الخزان الجوفي، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في هذا المورد الحيوي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان استمرار التنسيق الكامل والمستمر بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد وكافة الجهات المعنية، لدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والتوسع في المشروعات الزراعية بما يتوافق مع إمكانيات الموارد المائية المتاحة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد انطلاق التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بمزارع نخيل الشركة 55 بالخارجة

شهد السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، انطلاق فعاليات التدريب الصيفي لطلاب الفرقتين الثانية والثالثة بكلية الزراعة – جامعة الوادي الجديد، داخل مزارع النخيل التابعة لقرية الشركة 55 بمركز الخارجة، بحضور اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور أيمن يوسف كساب عميد الكلية، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور صلاح محمود جميل مدير مركز البحوث الزراعية، وعدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية المعنية.

واطلع نائب المحافظ على جانب من التدريب الميداني الذي يشارك فيه نحو ١٨٠ طالبًا وطالبة، ويتضمن أعمال الفحص الحقلي لأشجار النخيل والتعرف على أعراض الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وآليات الاكتشاف المبكر ووسائل المكافحة المتكاملة، كما استمع إلى آراء الطلاب حول مدى الاستفادة من التدريب العملي ودوره في تنمية مهاراتهم التطبيقية، وربط الدراسة بالواقع الزراعي على أرض المحافظة.

وأكد كجك أهمية التوسع في برامج التدريب الميداني لإعداد كوادر زراعية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية، مشيدًا بمستوى التفاعل والالتزام الذي أظهره الطلاب خلال التدريب، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة للتعاون بين الجامعة والجهات العلمية والبحثية، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على المحصول الاستراتيجي بالمحافظة.