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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على موقف طلبات تقنين أراضي الإصلاح الزراعي بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

عقد  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف طلبات التقنين المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية الخاصة بأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض محافظ دمياط الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة على المنظومة الإلكترونية الجديدة، ومعدلات الإنجاز الخاصة بفحص ودراسة الملفات، وذلك في إطار جهود الدولة نحو تقنين أوضاع واضعي اليد واسترداد حق الشعب والحفاظ على أراضي الدولة.

وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة بشأن الطلبات المقدمة، وآليات تسريع وتيرة العمل للانتهاء من فحص الملفات المستوفاة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة لعمليات التقنين، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع الطلبات.

وأكد محافظ دمياط أهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، باعتباره أحد الملفات التي تحظى باهتمام الدولة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه إجراءات الفحص أو المعاينة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلبات المستوفاة للاشتراطات القانونية.

كما وجه المحافظ بضرورة تحديث البيانات بشكل دوري على المنظومة الإلكترونية، وإعداد تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز وموقف الطلبات المقدمة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المطلوبة والانتهاء من هذا الملف وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ دمياط استمرار المتابعة الدورية لملف تقنين أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت ذاته تقنين أوضاع المواطنين الجادين وفقًا لأحكام القانون.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى تقنين اوضاع الأراضي

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