حبيبة الأولى على الإعدادية الأزهرية مكفوفين بدمياط: دعوات أمي وأبي وتشجيعهم كان حافز ليا

دعاء امى وأبي كل يوم ليا ، كان سبب لتشجيعى على المذاكرة واكبر حافز ليا، هكذا بدأت حبيبه السعيد ابو علي ابن قريه السياله بمحافظة دمياط و الاولى على مستوى المحافظة في الشهادة الاعدادية الازهريه من ذوي الهمم مكفوفين ، الأولى بنسبة 98.63%، حديثها ل" صدى البلد"، مؤكدة أنها اتفاجات بمكالمه تليفون تخبرهم بأنها الاولى على مستوى المحافظة ومن شدتها فرحتها اخذت تشكر ربنا على نجاحها وفوقها واختضنت أسرتها بالكامل واتصلت بوالدها تخبره لكى تفرحه.

تنصح الطلاب بالاجتهاد

وأشارت حبيبه ، بأنها تنصح كل الطالبات والطلاب بالذاكرة فالله لايضيع تعب ومجهود أحدا بل سيكلل بالتفوق كما حدث معها وتابعت بأنها كانت دائما متفوقه في دراستها منذ الصغر .

هدفها الدراسات العليا

واوضحت انها تطمح في استكمال تعليمها في دراسه اللغات وسوف تكمل الدراسات العليا وان التعليم بالنسبه لها هدف تسعى فيه للوصول إلى مكانه علميه مرموقه.

وتابعت، بأن شقيقتها كانو دائما يساعدوها أثناء المذاكرة وكانت تقوم طول الوقت بالدعاء بأن تحصل على أعلى الدرجات حتى تحقق حلم والدها ووالدتها في التفوق.