من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ..محافظ دمياط يناقش خطط المديريات و الوحدات المحلية

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، اجتماعا موسعا من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، جاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مديرى المديريات، و مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع،، ناقش " المحافظ " عددا من ملفات العمل ، ومنظومة النظافة ، و التصدى للتعديات ، والموقف التنفيذى للموجة ٢٩ لإزالة التعديات على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية، كما بحث خطط عمل المديريات والوحدات المحلية وجاهزيتهم للتعامل مع أى أزمات قد تحدث وآليات تخطيها .

و أكد " الدكتور حسام الدين فوزى " متابعته الدورية لملفات العمل ، ونسب الإنجاز بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتًا إلى أهمية تكاتف الجهود لتحقيق كافة الأهداف.