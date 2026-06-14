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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء حملات التجريع بعقار البرازيكونتل بجميع أنحاء دمياط

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن  البدء بالتجريع على  مستوى الادارات ذات البؤر المصابة بالبلهارسيا بنسبة 1‎%‎ او اكثر  وتم تنفيذ تعليمات أخذ الجرعات وعمل تثقيف وتوعية للمناطق المصابه وذلك تحت اشراف الأطقم الطبية والفنيين المشرفين على الحملة على ان يستمر التجريع حتى تنفيذ المستهدفات المنشودة.

وتم الاستعداد واستلام الأدوية النوعيه وتوزيعها على الوحدات يوميا طوال فترة التجريع والاستعداد بالتثقيف والتهيئة للمجتمع المدنى لحملة التجريع اليومى والالتزام الخطط اللازمه والخريطة الزمنيه لكل وحده حسب المستهدف .

جاء ذلك تحت إشراف فريق المديرية لادارة المتوطنه في إطار حملة مصر خالية من البلهارسيا.
ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة لمدة شهر لحين الانتهاء من الوصول إلى كل البؤر في كافه انحاء قري المحافظة.

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