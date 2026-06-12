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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 12 سفينه حاويات وبضائع عامه بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20795 طن تشمل : 2000 طن مولاس و 2700 طن أسمنت معبأ و 745 طن علف بنجر و 2500 طن كسب صويا و 12850 طن بضائع متنوعة .


كما  أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55146 طن تشمل : 500 طن زيت طعام و 5000 طن كسب صويا و 13743 طن خردة و 9888 طن حديد و 1864 طن خشب زان و 8341 طن ابلاكاش و 15810 طن ذرة .
بينما  أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 759 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 483 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4699 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 176520 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 138064 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6192 حركة .

دمياط محافظة دمياط ميناء دمياط السفن

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