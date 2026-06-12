تداول 12 سفينه حاويات وبضائع عامه بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20795 طن تشمل : 2000 طن مولاس و 2700 طن أسمنت معبأ و 745 طن علف بنجر و 2500 طن كسب صويا و 12850 طن بضائع متنوعة .



كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55146 طن تشمل : 500 طن زيت طعام و 5000 طن كسب صويا و 13743 طن خردة و 9888 طن حديد و 1864 طن خشب زان و 8341 طن ابلاكاش و 15810 طن ذرة .

بينما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 759 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 483 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4699 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 176520 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 138064 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6192 حركة .