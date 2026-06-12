إعـ.دام 100 كيلو جبن فاسد وتحرير 53 محضر تموين بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط باشراف المهندسة هند مساعد وكيل وزاره التموين بدمياط، حملات تموينية علي المخابز البلدية والأسواق .

شارك في الحملة ، إيهاب العطار ومشاركة مفتشي إدارتي التجارة الداخلية والرقابة بالتعاون مع مفتشي هيئة سلامة الغذاء .

أسفرت الحملة عن، إعدام ١٠٠ كيلو جبن رومي ورنجة تم ضبطهم اليوم باحدي الثلاجات ببندر دمياط، وذلك لظهور تغير في الخواص الطبيعية كما أفاد تقرير مفتشي هيئة سلامة الغذاء وقد تم المرور على المخابز والاسواق.

وتم تحرير 53 محضر تموينى متنوع في مجالات المخابز والمحال التجارية وفي الأسواق.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تكثيف الحملات التموينيه وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.