تداول 14 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة ، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .



وقدأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15375 طن تشمل : 1050 طن مولاس و 1375 طن أسمنت معبأ و 12950 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44221 طن تشمل : 3200 طن زيت طعام و 6000 طن كسب صويا و 12509 طن خردة و 9540 طن حديد و 910 طن خشب زان و 3278 طن ابلاكاش و 940 طن عدس و 4750 طن ذرة و 3094 طن بضائع متنوعة .

بينما أكدالبيان على أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 130 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1299 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4410 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 177289 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140171 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن تم شحن عدد 50 حاوية 20 قدم متجه الى ميناء السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6470 حركة .