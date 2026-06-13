اصطفاف معدات النظافة ومجابهة الأزمات بدمياط.. صور



شهد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم السبت ، اصطفاف معدات وسيارات النظافة ومجابهة الأزمات والكوارث، وذلك بمشاركة كافة الجهات .

حيث جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و ممثلى الجهات المشاركة.

وأشار " المحافظ " إلى أن الاصطفاف يهدف إلى التأكد من جاهزية كافة المعدات والسيارات ، وعملها بأعلى كفاءة ، وذلك لدعم رؤية المحافظة نحو الإرتقاء بمنظومة النظافة و رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة الأزمات.