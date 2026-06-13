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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فحص وعلاج المجاري المائية بالبؤر الأكثر انتشارًا للبلهارسيا بقري دمياط

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي


 

تواصل فرق إدارة مكافحة القواقع التابعة للإدارة العامة للأمراض المتوطنة ، بمديريه الصحه بدمياط ، تنفيذ أعمالها الميدانية المكثفة لفحص وعلاج المجاري المائية بالترع والمصارف داخل البؤر الأكثر انتشارًا للبلهارسيا، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للقضاء على المرض وتحقيق مستهدفات الدولة نحو إعلان مصر خالية من البلهارسيا.

وتواصل الفرق أعمال المسح الدقيق للمجاري المائية، ورصد أماكن تواجد القواقع الناقلة للمرض،  وتنفيذ إجراءات المكافحة والعلاج وفقًا للمعايير الفنية، في إطار منظومة متكاملة لحماية صحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض المتوطنة..

ووجهت المديريه  الشكر والتقدير لفرق إدارة مكافحة القواقع على ما يبذلونه من جهد ميداني متواصل، وعمل دؤوب على الترع والمصارف وفي مختلف مواقع العمل، بروح من المسؤولية والإخلاص، رغم ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة طبيعة المهام، إيمانًا برسالتهم في الحفاظ على صحة المجتمع وحماية البيئة.

ياتى ذلك في إطار جهود مديريه الصحه بدمياط بإشراف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحه بدمياط.

دمياط محافظ دمياط صحه دمياط الامراض المتوطنه

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