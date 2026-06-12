إنقاذ مصاب في حادث وجراحة دقيقة لتثبيت كسور بالوجه وتجويف العين بدمياط

استقبل مستشفى دمياط العام ، مصابا في حادث طريق بكسر في عظام الوجه وتجويف العين وتم عمل الإسعافات الأولية للحالة، ثم حجزها بالمستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة من أشعة وتحاليل للوصول إلى التشخيص السليم وتجهيزها لدخول العمليات بعد استقرار حالتها الصحية.

ونجح أطباء جراحة الوجه والفكين في إجراء جراحة دقيقة حيث تم رد وتثبيت كسر (left ZMC ) في عظام الوجة وتجويف العين اليسر بواسطة شرايح ومسامير وشبكة عينية وقد خرج المريض من العمليات بصحة جيده تحت المتابعه في قسم الجراحة بالمستشفي.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، وبناءً على تعليمات ا الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط

وبمتابعة الدكتور أحمد خليل وكيل المديرية للطب العلاجي

وبإشراف الدكتور محمد السيد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام