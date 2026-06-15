رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي محافظ دمياط لبحث تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع

التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، لبحث آليات تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة استقرار أسعار السلع وتوافرها للمواطنين، والتنسيق بشأن تكثيف الحملات الرقابية بالمحافظة، بما يسهم في مواجهة أية ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وضمان استمرار إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وتعزيز التواجد الميداني للأجهزة الرقابية بمختلف المحافظات، بما يُحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على استقرار المنظومة الاستهلاكية وحماية حقوق المواطنين.

وفي مستهل اللقاء، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية التنسيق المستمر بين الجهاز والمحافظات، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع والتصدي لكافة الممارسات الضارة بحقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظات يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز فاعلية الرقابة الميدانية وسرعة التعامل مع أية مخالفات أو ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسواق.

كما أكد رئيس الجهاز حرصه على استمرار التواصل والتنسيق المباشر مع السادة المحافظين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، واستمرار إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وتحقيق الانضباط بالسوق، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين في مختلف محافظات الجمهورية.

وتناول اللقاء استعراض جهود ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع بمحافظة دمياط، ومتابعة توافر وإتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الرقابة الميدانية والتنسيق المشترك بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأية ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تحقيق الانضباط بالأسواق يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة المعنية، والتوسع في الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة حركة تداول السلع بصورة مستمرة، بما يضمن استمرار الوفرة والإتاحة السلعية للمواطنين بالكميات المناسبة والأسعار العادلة، لاسيما خلال المواسم والفترات التي تشهد زيادة في معدلات الطلب والاستهلاك، مشددًا على أهمية دعم المنافسة المشروعة والتصدي لأية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو التأثير على استقرار الأسواق.

مشيرًا إلى أن ملف ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، في ضوء حرص الدولة على ضمان توافر وإتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والتصدي الحاسم لأية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بالتوازن والاستقرار داخل الأسواق.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات، مع تكثيف الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة حركة تداول السلع بصورة مستمرة، للتأكد من توافر المخزون الكافي من السلع الأساسية، ومنع أية محاولات لحجب السلع أو احتكارها أو التلاعب بأسعارها، مشددًا على ضرورة الإنفاذ الحاسم لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط بالأسواق وتعزيز الثقة في منظومة التداول التجاري وحماية حقوق المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، حرص المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية والرقابية على مواصلة جهود ضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، والتصدي لأية ممارسات من شأنها الإخلال باستقرار الأسواق أو التأثير على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتأكد من سلامة وجودة السلع المطروحة بالأسواق ومطابقتها للاشتراطات والمعايير المنظمة، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين ويعزز استقرار المنظومة الاستهلاكية بالمحافظة.

وثمّن محافظ دمياط، الدور الحيوي والمحوري الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، باعتباره أحد الأذرع الرقابية الرئيسية للدولة في تحقيق الانضباط السوقي وتعزيز الأمن الاقتصادي، مشيدًا بالجهود الميدانية والتدخلات الرقابية التي ينفذها الجهاز بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمواجهة الغش التجاري والممارسات الاحتكارية والتصدي لأية محاولات للتلاعب بالأسعار أو الإضرار بحقوق المستهلكين. كما أكد استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة والجهاز لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وضمان استمرار إتاحة السلع للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور حسام الدين فوزي، إلى أن المحافظة سخّرت كافة إمكاناتها التنفيذية والرقابية لدعم جهود الدولة إلى زيادة المعروض من السلع وتحقيق التوازن السعري بالأسواق، من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية وتكثيف المنافذ والمعارض والمبادرات التي تستهدف إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحقيق الوفرة السلعية وضبط حركة الأسواق داخل نطاق المحافظة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار خُطة متكاملة تستهدف دعم استقرار الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأسعار ويحد من أية ممارسات احتكارية أو سلوكيات سلبية قد تؤثر على توافر السلع أو استقرارها.

واتفق الجانبان على استمرار وتعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك بين جهاز حماية المستهلك ومحافظة دمياط، بما يضمن تكثيف الجهود الرقابية الميدانية، وسرعة التعامل مع أية ممارسات سلبية أو مخالفات تمس حقوق المستهلكين، إلى جانب تعزيز متابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق وضبط أسعارها، بما يحقق الانضباط والاستقرار داخل السوق المحلي.

وفي ختام اللقاء، أعرب إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا اعتزازه بمستوى التعاون القائم مع محافظة دمياط، وتطلعه إلى مزيد من التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وتعزيز إتاحة السلع للمواطنين، مثمنًا ما تبذله المحافظة من جهود فاعلة في دعم منظومة حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار السعري، بما يعكس نموذجًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية على مستوى الجمهورية.