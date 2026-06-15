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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السفير السويدي بالقاهرة يزور دمياط لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

استقبل  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، السيد داج يولين-دانفلت، سفير مملكة السويد بالقاهرة، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى محافظة دمياط، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط.

ورحب محافظ دمياط بالسفير السويدي، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط مصر والسويد، وحرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ أبرز المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها محافظة دمياط، إلى جانب التعريف بأهم الصناعات التي تشتهر بها المحافظة، وفي مقدمتها صناعة الأثاث، والصناعات الخشبية، والحرف اليدوية، وما تشهده المحافظة من جهود تنموية ومشروعات قومية كبرى.

ومن جانبه، أعرب السفير السويدي عن سعادته بزيارة محافظة دمياط، مؤكدًا أنه كان يتطلع إلى زيارتها منذ فترة طويلة، حتى قبل توليه مهام منصبه سفيرًا لبلاده لدى جمهورية مصر العربية، لما تتمتع به المحافظة من مكانة اقتصادية وصناعية متميزة.

وأشاد السفير بميناء دمياط، واصفًا إياه بأنه أحد المشروعات الكبرى التي تعكس حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.

كما تناول السفير الحديث عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به شركة في السوق المصرية، وما تمثله من نموذج ناجح للتعاون بين مصر والسويد في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وأكد السفير كذلك على المكانة المتميزة التي تحتلها دمياط في صناعة الأثاث والأخشاب، لافتًا إلى أن الأخشاب السويدية تحظى بحضور كبير في السوق المصرية، وبشكل خاص في محافظة دمياط التي تُعد مركزًا رائدًا لصناعة الأثاث في مصر والشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس حجم الترابط الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسويد، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتنموية التي تتمتع بها محافظة دمياط، بما يدعم آفاق التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى السفير السويدى

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