إجازة غير مُتوقعة للطلاب .. قطر تصدر قرارًا مُفاجئًا بشأن الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية منح طلاب المدارس والمؤسسات التعليمية إجازة بدءًا من يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، بدلًا من يومي 22 و23 أبريل الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، سيتم تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطوّلة اعتبارًا من يوم 8 أبريل 2026 في جميع المراحل الدراسية، المدارس الحكومية، المؤسسات التعليمية، ودور الحضانة، حتى نهاية الأسبوع الجاري، بدلًا من يومي 22 و23 أبريل.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار نهج احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي، مع استمرار متابعة المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاع الميدان التربوي على أي تحديثات عبر القنوات الرسمية.