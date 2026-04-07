صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

أعلن مجلس نقابة المهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن قراره بصرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة للأعضاء والورثة، وذلك بمناسبة احتفالات المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وفي إطار جهود النقابة المستمرة لتلبية حقوق أعضائها.

وأوضح الدكتور سيد خليفة، في بيان، أن القيمة الإجمالية للمبالغ المقرر صرفها تبلغ نحو 61 مليون جنيه، سيتم تدبيرها من حساب صندوق المعاشات والإعانات بالنقابة، وأكد النقيب أنه سيتم تحويل كافة المبالغ لفروع النقابة على مستوى الجمهورية لتبدأ عمليات الصرف الفعلي اعتبارا من يوم الخميس المقبل، الموافق 9 إبريل 2026.

وكشف نقيب الزراعيين أن إجمالي ما تم صرفه للأعضاء والورثة خلال الفترة من أول مارس 2026 وحتى 9 إبريل الجاري، معاشات توازي 18 شهرا، بإجمالي مبالغ وصلت إلى نحو 183 مليون جنيه.

انتظام صرف المعاشات

ووعد خليفة أعضاء الجمعية العمومية بأن عام 2026 سيشهد الانتهاء التام من أزمة المعاشات المتأخرة التي ورثها المجلس الحالي عن المجالس السابقة، مشددا على أن انتظام صرف المعاشات هو حق أصيل للزملاء الزراعيين تسعى النقابة بكل طاقتها للوفاء به بانتظام، مهنئا كافة الأعضاء بمناسبة الأعياد، متمنيا دوام التوفيق والازدهار لأعضاء نقابة المهن الزراعية.