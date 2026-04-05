أخبار أسوان: زيارة لنقيب الزراعيين.. ومبادرة «أسوان بشبابها أجمل».. واستعدادات لشم النسيم

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها:

محافظ أسوان يستقبل نقيب الزراعيين لتعزيز أوجه التعاون المشترك

فقد استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين والأمين العام للمهندسين الزراعيين الأفارقة لتعزيز أوجه التعاون المشترك ، وذلك بحضور المهندس حازم عبد المنعم نقيب الزراعيين بأسوان ، والوفد المرافق له .



مبادرة شباب أسوان تستكمل حملة النظافة وتنمية الوعى في السيل.. صور

تستكمل المبادرة التنموية المجتمعية " أسوان بشبابها أجمل " ، والتى كان قد قام بتدشينها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهودها للإرتقاء بمستوى النظافة بمنطقة السيل حيث جارى حالياً تنفيذ أسبوع الوعى البيئى والصحى للأهالى المقيمين بالمنطقة .

أسوان.. تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية لضمان جودة الرغيف

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى نفذتها مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمرور الميدانى على المخابز البلدية بمختلف أنحاء المحافظة ، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على السلع الإستراتيجية وعلى رأسها الخبز البلدى المدعم .



حملات مكثفة لفرع سلامة الغذاء بأسوان تشمل 129 منشأة غذائية

جهود متنوعة

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان بقيادة المهندس مايكل ألفى جهوده من خلال تنظيم الحملات الصباحية والمسائية للتأكد من صلاحية المواد والسلع الغذائية، ومطابقتها لمعايير الجودة والصلاحية للإستهلاك الآدمى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

وأضاف أنه تم المرور على 129 منشآة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير العديد من محاضر المخالفة، مع مصادرة 60 كجم من الأسماك المملحة مجهولة المصدر ، فضلاً عن إعدام 10 كجم لمنتجات تظهر عليها علامات فساد ومنتجات منتهية الصلاحية .

استعدادا للاعياد.. محافظ أسوان يتابع جهود الطب البيطري لتكثيف الرقابة وضبط المخالفين

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان متابعته الدورية لجهود مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعه مكى من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والدواجن والأسماك والمطاعم، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للإستهلاك الآدمى، مع عدم التهاون فى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث يأتى ذلك فى إطار حرصه على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.



