الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا للاعياد.. محافظ أسوان يتابع جهود الطب البيطري لتكثيف الرقابة وضبط المخالفين

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان متابعته الدورية لجهود مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعه مكى من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والدواجن والأسماك والمطاعم، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للإستهلاك الآدمى، مع عدم التهاون فى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث يأتى ذلك فى إطار حرصه على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

من جانبه أوضح الدكتور جمعه مكى بأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء خلال الفترة الحالية خاصة مع قرب الإحتفالات بأعياد شم النسيم والقيامة المجيد، مع إستمرار الحملات المكثفة على الأسواق ومحال الجزارة والدواجن والأسماك، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون، فضلاً عن تكثيف التوعية والإرشاد البيطري داخل المدارس والمجتمع.

شم النسيم

وعن جهود مديرية الطب البيطرى أوضح جمعه مكى، أنه فى مجال التفتيش على اللحوم تم تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة ضمن خطة زمنية لمراقبة جودة وصلاحية اللحوم والمنتجات الغذائية.

وأسفرت الحملات بمدينة أسوان عن ضبط 60 كجم من الأسماك المملحة (ملوحة أسوانى ) غير الصالحة للإستهلاك الآدمى ، مع تحرير محضر جنح بقسم شرطة ثان أسوان، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما أسفرت الحملات بمدينة كوم أمبو عن ضبط 35 كجم من الدواجن ومصنعات اللحوم والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضرين جنح بقسم شرطة كوم أمبو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات .

وفى مجال جهود الترصد الوبائى تم تنفيذ أعمال التقصى الوبائى بمركزى كوم أمبو وإدفو لمتابعة الحالة الصحية للثروة الحيوانية ورصد أى بؤر مرضية والتعامل الفوري معها.

وفى مجال أنشطة الإرشاد البيطرى: تم تنظيم ندوات توعوية عن مرض السعار داخل مدارس مركز أسوان ضمن مبادرة (أسوان بشبابها أجمل) إلى جانب تنفيذ ندوة مماثلة بمركز إدفو بهدف رفع الوعى بطرق الوقاية من الأمراض المشتركة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

