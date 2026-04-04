مبادرة شباب أسوان تستكمل حملة النظافة وتنمية الوعى في السيل.. صور

تستكمل المبادرة التنموية المجتمعية " أسوان بشبابها أجمل " ، والتى كان قد قام بتدشينها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهودها للإرتقاء بمستوى النظافة بمنطقة السيل حيث جارى حالياً تنفيذ أسبوع الوعى البيئى والصحى للأهالى المقيمين بالمنطقة .

وأشاد محافظ أسوان بإستمرار حملة النظافة ضمن أهداف المبادرة بمشاركة 100 شاب وفتاة من المتطوعين والمتطوعات ، وذلك بالتعاون مع مبادرة " كرفان الشباب والمناخ " التابعة لوزارات الشباب والرياضة والبيئة ، فضلاً عن مشاركة متطوعين من مراكز الشباب ، وأيضاً أهالى منطقة السكان أنفسهم للوصول إلى أفضل مستوى من النظافة ، وتغيير السلوك العام ، والإرتقاء بثقافة أبناء المجتمع .

وأكد محافظ أسوان على أن نجاح مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " يمثل نموذجاً فعالاً للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والشباب بما يسهم فى إحداث تغيير حقيقى ومستدام على أرض الواقع ، ويعزز من روح الإنتماء والمسئولية المجتمعية لدى المواطنين.

وفى نفس السياق فقد شارك أيضاً فى أعمال الحملات ، وأسبوع الوعى الدكتورة ولاء سعد عرفه مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية ، وتم نقل رؤية محافظ أسوان بشأن أهمية دمج المبادرات التى تعمل فى نفس المجال لتبادل الخبرات وتحقيق المشاركة الأكثر فاعلية ، كما شاركت أيضاً مديرية الشباب والرياضة بقيادة زياد يس مدير المديرية ، والجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى ، فضلاً عن الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة ، ومسئولى مشروع الشباب والمناخ ، ورئيس حى شرق ، والعاملين بالوحدة المحلية .



وعن رسالة المحافظة فى هذا الشأن ، فتؤكد محافظة أسوان إستمرارها فى دعم وتنفيذ المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تعزيز المشاركة الفعالة للشباب بإعتبارهم شركاء نجاح أساسيين فى عملية التنمية المستدامة ، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مفاهيم الوعى البيئى والصحى ، ورفع مستوى الإدراك المجتمعى بالسلوكيات الإيجابية التى تسهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى .

وتدعو المحافظة كافة المواطنين إلى التكاتف والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والمتطوعين لضمان إستدامة نتائج هذه الجهود، وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تعكس الوجه الحضارى لمحافظة أسوان بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع واعى ومسئول .