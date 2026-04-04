قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسوان.. تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية لضمان جودة الرغيف

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى نفذتها مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمرور الميدانى على المخابز البلدية بمختلف أنحاء المحافظة ، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على السلع الإستراتيجية وعلى رأسها الخبز البلدى المدعم .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة جهود الحملات التفتيشية الرقابية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وإحكام الرقابة وتحقيق العدالة الإجتماعية ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، مع الحفاظ على حقوق المواطنين فى الحصول على رغيف خبز جيد بإعتباره من أهم مقومات الأمن الغذائي للمواطن .

وأشار محمد أبو الحسن بأننا إستهدفنا تكثيف الحملات التموينية والمرور المفاجئ على المخابز بشكل يومى وعلى مدار الساعة ، خاصة فى أوقات الذروة لضمان الإلتزام الكامل بالأوزان والمواصفات الفنية .

حملات تموينية

إلى جانب إستمرار التفتيش على حصص الدقيق المدعم بشكل دروى لمنع تسريبها أو التلاعب بها  ، مع  الإهتمام بتحسين مستوى النظافة داخل المخابز والإلتزام بالإشتراطات الصحية ، فضلاً عن تفعيل قنوات تلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها .

وأضاف مدير التموين بأنه تم أيضاً التشديد على ضرورة التعامل الحازم مع أي مخالفات مرصودة وعدم السماح بأي تهاون أو تقصير يمس حقوق المواطنين وحصولهم على رغيف عيش بالجودة المطلوبة  ، ويتم ذلك بالتعاون بين مديرية التموين والوحدات المحلية من خلال التفتيش على المخابز البلدية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو وأسوان ، وقد أسفرت جهود الحملات عن تحرير 32 من المحاضر المتنوعة شملت مخالفات نقص وزن ، وعدم مطابقة للمواصفات ، ومخالفات إدارية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً حيال المخالفين .

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

