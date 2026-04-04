محافظ أسوان يستقبل نقيب الزراعيين لتعزيز أوجه التعاون المشترك

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين والأمين العام للمهندسين الزراعيين الأفارقة لتعزيز أوجه التعاون المشترك ، وذلك بحضور المهندس حازم عبد المنعم نقيب الزراعيين بأسوان ، والوفد المرافق له .

وقد أكد المهندس عمرو لاشين على أن محافظة أسوان تفخر بما يقدمه مزارعوها من نماذج مضيئة فى العطاء ، حيث تمثل المحافظة إحدى المحافظات الرائدة فى الإنتاج والتصدير للأسواق المحلية والعالمية ، وخاصة فيما يتعلق بمحاصيل النباتات الطبية والعطرية ، وضرورة التوسع فيها ، لما تحققه من عوائد إقتصادية كبرى .

وأشار عمرو لاشين إلى الدور المحورى الهام الذى تقوم به نقابة الزراعيين فى خدمة المزارع المصرى ، وحرص المحافظة لتقديم كامل الدعم لمزارعيها من خلال وضع الحلول لأى مشكلة تظهر أولاً بأول بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بقيادة الوزير علاء فاروق ، ونقابة الزراعيين وكافة الجهات المعنية .

ومن جانبه أكد نقيب الزراعيين على إستعداد النقابة لدعم قطاع الزراعة وأهالى المحافظة عن طريق فتح عدد من المنافذ بمختلف مراكز ومدن المحافظة لبيع منتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق ، والإستعانة بالخبرات من أصحاب المعاشات من المهندسين والعاملين بمديرية الزراعة وإدراتها الفرعية للعمل فى مجال الإرشاد الزراعى من أجل توعية المزارعيين بأسلوب الزراعة والرى الحديث .

وأوضح الدكتور سيد خليفة بأن النقابة جاهزة لتقديم الدعم الكامل لرعاية محصول النخيل من التمور المتنوعة ، مع العمل على تفعيل نظام تدوير مخلفات النخيل ، فضلاً عن دعم صغار المزارعيين من خلال توجيه المنح والبرامج الدولية فى قطاع الزراعة لأبناء الصعيد ، وخاصة فى أسوان وفقاً لرؤية النقابة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخول لهم .

وفى نهاية اللقاء تبادل الدروع بين محافظ أسوان والنقيب العام للزراعيين تقديراً لروح التعاون المتبادل بين الجانبين .