حملات مكثفة لفرع سلامة الغذاء بأسوان تشمل 129 منشأة غذائية

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان بقيادة المهندس مايكل ألفى جهوده من خلال تنظيم الحملات الصباحية والمسائية للتأكد من صلاحية المواد والسلع الغذائية، ومطابقتها لمعايير الجودة والصلاحية للإستهلاك الآدمى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

من جانبه أشار المهندس مايكل ألفى إلى أنه تم التنسيق بين الفرع ومديرية الطب البيطرى وإدارة التراخيص للمرور على محال بيع الأسماك المملحة بنطاق حى شرق إستعداداً لعيد شم النسيم.

وأضاف أنه تم المرور على 129 منشآة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير العديد من محاضر المخالفة، مع مصادرة 60 كجم من الأسماك المملحة مجهولة المصدر ، فضلاً عن إعدام 10 كجم لمنتجات تظهر عليها علامات فساد ومنتجات منتهية الصلاحية .

حملات تفتيشية

وأوضح مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الحملات استهدفت التأكد من إلتزام المنشآت بطرق التخزين والعرض الجيدة، وكذا إلتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة.

ولفت إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ حملات مشتركة على المنشآت الغذائية المختلفة لضمان الإلتزام بالإشتراطات الصحية والبيئية، وتشديد الرقابة حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول بالأسواق المحلية.