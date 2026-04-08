أسوأ حالة فنية .. إبراهيم سعيد يكشف أسباب تراجع الأهلي

علّق إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي السابق على نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وكتب إبراهيم سعيد عبر فيسبوك: "الأهلي في أسوأ حالاته الفنية ولاعبين دون المستوي زيزو بعيد وغير مفيد مجرد اسم فقط في الملعب، إمام عاشور بيلعب بالشوكة والسكينة ياسين مرعي مدافع قليل جدا، تريزيجيه بيلعب فردي، بالعمري لاعب قليل جدًا محمد هاني نفس مستواه كالعادة مروان عطيه واليو ديانج في اسوء مستواهم الفني، الأفضل ياسر إبراهيم رجوله في الملعب، مصطفي شوبير يتحمل الهدف، كابتن وليد صلاح الدين شخصيته ضعيفه مع اللاعبين".

وتابع: "في ظل الظروف دي الأهلي ليه ضربة جزاء صحيحة الحكم جامل سيراميكا، الأهلي في خطر

توروب فقد شخصيته مع اللاعبين اسباب التدهور اللاعيبه ومدير فني ومدير كورة عندهم كل الإمكانيات من مجلس إدارة موفرها ولم يستغلوها".

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج باللقب في دورى نايل.

ترتيب مجموعة التتويج بعد الجولة الأولى

جاء ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الأولى على النحو التالي:

1. الزمالك – 46 نقطة

2. بيراميدز – 43 نقطة

3. الأهلي – 41 نقطة

4. سيراميكا – 39 نقطة

5. إنبي – 33 نقطة

6. المصري – 32 نقطة

7. سموحة – 31 نقطة

هذا التعادل يعزز الصراع على القمة ويترك الباب مفتوحاً أمام المنافسين على حصد لقب الدوري في الأسابيع المقبلة.

وخاض الأهلي حتى الآن 21 مباراة في الدوري، جمع خلالها 41 نقطة من 11 فوز و8 تعادلات وهزيمتين، وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

في المقابل، لعب سيراميكا 21 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 6، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.