الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هشام حنفي: سيراميكا قدّم مباراة كبيرة.. وعلي ماهر فاجأني و«أوضة اللبس» ليست سبب تراجع الأهلي

علي ماهر
علي ماهر
سارة عبد الله

تحدّث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال هشام حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "مباراة الأهلي وسيراميكا كانت صعبة للغاية على الفريقين وسيراميكا قدّم مباراة كبيرة للغاية وعلي ماهر مدرب محترم ويلعب كرة هجومية بشكل رائع ولا يفرق معه من المنافس، وتفاجأت بقدراته الكبيرة اليوم وغلق كل الجوانب الخطيرة للنادي الأهلي".

وأضاف حنفي: "علي ماهر نجح في غلق كل المساحات على الأهلي، وشعرت أن سعد سمير عنده 16 سنة في المواجهة وأظهر كل خباراته في المباراة ونجح في حصد نقطة ثمينة من الأهلي".

وتابع: "حالة فريق سيراميكا كليوباترا الفنية أمام الأهلي في مباراة اليوم كانت رائعة وانتشار الفريق في الملعب كان رائعا ونجح في تقديم مباراة كبيرة بكل المقاييس".

وشدد: "سيراميكا كان قادرًا على الفوز في أخر المواجهة وأيمن موكا أهدر هدفين محققين، وكان ممكن يحصد الثلاث نقاط من الأهلي".

وواصل: "علي ماهر لعب على ترك الاستحواذ للنادي الأهلي بسبب الغيابات العديدة التي شهدتها قائمة الفريق قبل مواجهة الأحمر، لذلك فضل عدم لعب مباراة مفتوحة أمام الأهلي وانتزع نقطة التعادل الثمينة".

وأكد: "الأندية تلعب في مباريات الدوري بشكل وأمام الأهلي بشكل تاني خالص، وكل الأندية تلعب أمام الزمالك بطمع في الفوز عكس الأهلي الكل يلعب بصورة قوية ودفاعية، والدليل مباراة المصري الفريق قدم شوط أول كبير جدا وكان قادر على الفوز ولكن تلقى الخسارة برباعية لأن المنافسين بيطمعوا في الزمالك".

واختتم: "أوضة اللبس ليس لها علاقة بأداء الفريق في المباراة وكنت بلعب في الاتحاد السكندري وكان فيه لاعبين بيحصلوا على مرتبات أكبر مني بكتير ولم يكن لها تأثير على الفريق وعلى أداءنا، وبالتالي نغمة غرفة الملابس سبب تراجع الأهلي لا أقتنع بها".

بذور تساعد على خفض سكر الدم
بذور تساعد على خفض سكر الدم
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير

لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟

