خبير دولي: استخدام القنابل الذرية ضد إيران مستبعد وضرب مفاعلاتها خطير على الخليج

أكد الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، أن استخدام القنابل الذرية في إيران امر مستبعد حدوثه، لأنه لو تم ستؤثر على دول الخليج، وحلفاء أمريكا بشكل مباشر.

وقال يسري أبو شادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن أن استهداف المفاعلات النووية الإيرانية يشكل خطرًا كبيرًا، حيث يمكن أن يؤدي إلى انصهار الوقود النووي وتسربه إلى مياه الخليج المجاورة، ما يفاقم الأضرار البيئية والصحية في المنطقة.



وتابع كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، أن التأثير سيكون خطير على المنطقة بالكامل، لأنه سيؤثر على البنية التحتية بشكل كامل