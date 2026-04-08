«البتلو» في قلب المُواجهة.. برلمانيون: ندعّم خطة الدولة لضبط أسعار اللحوم وتعزيز الأمن الغذائي

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن التمويلات الجديدة للمشروع القومي للبتلو تمثل تحركًا مدروسًا من الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ومواجهة تحديات ارتفاع أسعار اللحوم، مشددين على أن هذا الملف بات أولوية تشريعية واقتصادية في ظل الضغوط العالمية على سلاسل الإمداد. وأوضحوا أن دعم صغار المربين وشباب الخريجين يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد إنتاجي مستدام، قائم على تعظيم الموارد المحلية وتحقيق التوازن في الأسواق.

النائب أحمد جابر: دعم مباشر للأمن الغذائي وضبط الأسواق

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن ضخ تمويلات جديدة في المشروع القومي للبتلو يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن زيادة أعداد الماشية تسهم بشكل مباشر في رفع المعروض من اللحوم والألبان، وهو ما يؤدي إلى استقرار الأسعار والحد من التقلبات في السوق.

وأشار إلى أن الدولة تتحرك وفق خطة واضحة تستهدف دعم صغار المربين وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، مؤكدًا أن هذه الجهود تنعكس إيجابيًا على المواطن من خلال توفير منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

النائبة نجلاء العسيلي: تمكين اقتصادي حقيقي للريف والمرأة

من جانبها، شددت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، على أن المشروع القومي للبتلو لم يعد مجرد مبادرة إنتاجية، بل أصبح أداة فعالة لتمكين المرأة والشباب داخل الريف المصري، عبر توفير فرص عمل حقيقية ومصدر دخل مستدام للأسر.

وأوضحت أن هذه التمويلات تسهم في إعادة إحياء القرى اقتصاديًا، وتعزز فرص التحول إلى مشروعات صغيرة ناجحة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

النائب أحمد سمير: تقليل الاستيراد وتعزيز الاقتصاد الوطني

بدوره، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في تمويل مشروع البتلو يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية في قطاع اللحوم، ويخفف الضغط على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الإنتاج المحلي أصبح ضرورة استراتيجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية قوية تدعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.