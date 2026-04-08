احترس .. أضرار غير مُتوقعة لمشروب الكركم مع الليمون

يُعد مشروب الكركم مع الليمون من أكثر المشروبات الصحية التي ترفع المناعة وتحمى الجسم من الالتهابات وعدد كبير من الأمراض.

وفقًا لما ذكره موقع verywellhealth من المهم مراعاة الجوانب السلبية المحتملة، خاصة إذا كنت تشرب ماء الليمون والكركم يوميًا.

إليك ما يجب مراعاته عند تناول الليمون مع الكركم:

مينا الأسنان: عصير الليمون حمضي وقد يُضعف مينا الأسنان مع مرور الوقت وجرب شربه باستخدام المصاصة ثم اشطف فمك بالماء بعد ذلك لحماية أسنانك.



مشاكل المعدة: إذا كنت تعاني من حساسية في المعدة، فقد يكون هذا المشروب ثقيلاً بعض الشيء على معدة فارغة فالكركم والليمون قد يسببان تهيجاً لدى بعض الأشخاص.



الإفراط في تناول الكركم : عادةً ما يكون تناول كمية صغيرة منه في مشروبك آمناً، ولكن الجرعات العالية، وخاصة من المكملات الغذائية، ارتبطت بمشاكل في الكبد في حالات نادرة.

التفاعلات الدوائية: قد يتفاعل الكركم مع بعض الأدوية، مثل مميعات الدم أو أدوية السكري وإذا كنت تتناول أي أدوية، فاستشر طبيبك قبل جعله عادة يومية.

